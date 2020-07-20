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Nicki Minaj hamile olduğunu paylaştığı fotoğraflarla açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 21:52 | Son Güncelleme

37 yaşındaki dünyaca ünlü rap şarkıcısı Nicki Minaj, hamile olduğunu Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Nicki Minaj hamile olduğunu paylaştığı fotoğraflarla açıkladı!

New Trinidad doğumlu Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, Instagram hesabından hamile olduğunu gösteren fotoğraflarını paylaştı. Nicki Minaj fotoğraflardan birinin altında "hamile" notunuz yazdı.

Nicki Minaj3

Şarkıcı ayrıca bir paylaşımında, "Aşk. Evlilik. Bebek Arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler." ifadesini kullandı.

Nicki Minaj

Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti.Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü "Pink Friday", ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu.

Nicki Minaj2
Nicki Minaj, The New York Times gazetesinin "tüm zamanların en etkili kadın rapçisi" olarak gösterilmiş, ikinci albümü "Pink Friday: Roman Reloaded", dünya genelinde 1,5 milyondan fazla satmıştı."Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor" filminde ses sanatçılığı yapan Minaj, "Öteki Kadın" ve "Berber Dükkanı 3" filmlerinde de rol almıştı.

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