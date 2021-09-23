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90'ların yıldızı Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

23.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doksanların yıldız ismi Pınar Dilşeker, estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü. 49 yaşındaki şarkıcı, son haliyle sevenlerini şoke etti. Dilşeker'in Instagram paylaşımları olay oldu.

90'ların yıldızı Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

'Şinanari' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale geldi. Dilşeker'in yıllar içindeki değişimi, sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte bir dönemin ünlü şarkıcısı Pınar Dilşeker'in son hali:

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

''HİÇBİR ŞEY 90'LI YILLARDAKİ GİBİ DEĞİL''

90'ların sevilen ismi Pınar Dilşeker, müzik sektörünün son hali için şu ifadeleri kullanmıştı: Hiçbir şey benim çıktığım 90‘lı yıllardaki gibi değil açıkçası. O zamanla bu zamanı kıyasladığımızda tüketimin o yıllara göre daha hızlı ve sanal olduğunu söyleyebilirim. Çok çabuk tüketiyoruz her şeyi. Albüm ve cd satışı diye bir şey kalmadı. Yapımcı firmaların çoğu battı ya da kapandı. Artık her şey internet üzerinde yürüyor. Yeni isimler çıkıyor. Kimi tek şarkıyla çıkıp sonra kayboluyor, kimi başarısını doğru çalışmalar yaparak devam ettiriyor. En önemlisi uzun yıllar kalıcı olmayı başarabilmek.

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

Pınar Dilşeker, 25 Temmuz 1972 tarihinde dünyaya geldi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Dilşeker, 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllara damga vurdu. Oyunculuk tecrübesi de bulunan Dilşeker, İbrahim Erkal ile kamerlar karşısına geçti. Dilşeker, İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" klibinde oynadı.

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

Pınar Dilşeker, ilk eşinden şiddet nedeniyle ayrıldı. Dilşeker'in 'Mert Ali Yılmaz' adında bir oğlu bulunuyor. Pınar Dilşeker, sonrasında iş adamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlanıp ayrıldı.

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanınmaz halde

PINAR DİLŞEKER'İN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Sana Sahibim
Nar Tanesi
Mührümü Verdim
Herşey Aşkla Güzel
Tam Zamanı
Şinanari
Benden Bu Kadar


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