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Ünlü şarkıcı R. Kelly'ye şantaj ve seks ticaretinden ceza!

28.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

R&B müzisyeni 54 yaşındaki R. Kelly, New York federal jürisi tarafından hakkındaki şantaj ve seks ticareti ithamlarından suçlu bulundu.

Ünlü şarkıcı R. Kelly'ye şantaj ve seks ticaretinden ceza!

Tam adı 'Robert Sylvester Kelly' olan Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı R. Kelly'nin adı, uzun bir süredir cinsel istismar ve seks ticareti suçlamalarıyla anılıyor.

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Şarkıcı hakkındaki New York Doğu Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Kelly, toplamda 9 suçlamayla karşı karşıya kaldı.

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54 yaşındaki şarkıcı, eyaletler arası seks ticaretini yasaklayan bir yasa olan Mann yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.
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Savcılar, Kelly'yi müzik kariyerlerine yardımcı olma vaatleriyle kurbanları cezbetmek için şöhretini ve servetini kullanmakla suçladı. Kurbanlarından bazıları, kendilerine cinsel istismarda bulunulduğunda reşit olmadıklarını ifade etti.

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