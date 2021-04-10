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Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

10.04.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde yine birbirinden özel isimleri konuk ediyor. Bu haftaki konuklar arasında yer alan isimlerden biri de Ziynet Sali oldu. Ziynet Sali'nin İbo Show'a konuk olacağı öğrenildiği andan itibaren ünlü sanatçı araştırılmaya başlandı. Peki, ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

Dillere pelesenk olan şarkıları ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Ziynet Sali, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında. Kıbrıs Türkü olarak bilinen sanatçı birçok eser seslendirmiş ve seslendirmeye de devam etmektedir. Konservatuvar eğitimini dördüncülükle bitirmiş olup pek çok albüme de imzasını atmıştır.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle 6 yaşına kadar Londra'da yaşayan Sali, 1981 yılında Kıbrıs'a döndü ve eğitim hayatına başladı. Lise yıllarında KKTC Kültür Bakanlığı TSM Korosu'nun en genç solisti olan Ziynet Sali, sonraki yıl TSM ve THM dersleri alarak İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na hazırlandı.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünün sınavını başarıyla geçti ve İstanbul'da müzik eğitimine başladı. Konservatuvarda okurken profesyonel sahne çalışmalarına piyano eşliğinde İngilizce ve Latin şarkılar söyleyerek ilk adımını attı.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

1999 yılında konservatuvardan müzik öğretmeni olarak mezun olan Ziynet Sali, profesyonel müzik çalışmalarına devam etti. 2000 yılında ilk albümü "BA-BA"yı piyasaya çıkarır.

Bu albümdeki "BA-BA" isimli şarkıyı Türkçe ve Yunanca yorumlar ve Yunanca aksanı ile dikkat çeken Zeynep Sali, 2004 yılında yayınladığı ikinci albümü "Amman Kuzum" ülke çapında ses getirdi. 2006 yılında "Mor Yıllar " isimli üçüncü solo albümü yayınlandı. Bu albümde yer alan "Zordur Oğlum" isimli şarkı ile ilk kez ülkesini uluslararası bir yarışmada temsil etti ve Euro Dance Uluslarası İnternet Yarışması'nda tüm Avrupa'da yapılan halk oylamasıyla birincilik kazandı.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

ZİYNET SALİ EVLİ Mİ?

2008 yılında yayınladığı dördüncü solo albümü "Herkes Evine", 2012 yılında "Sonsuz Ol"adlı albümünü piyasaya sürdü. 15 Eylül 2019 tarihinde gitarist Erkan Erzurumlu ile Girne'de evlenen Ziynet Sali, Boğa burcudur.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

ZİYNET SALİ'NİN EŞİ ERKAN ERZURUMLU KİM?

4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra'da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı'nın babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.

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Ziynet Sali
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