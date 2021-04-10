Ünlü şarkıcı Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show Ziynet Sali kimdir?

Dillere pelesenk olan şarkıları ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Ziynet Sali, İbo Show'un bu haftaki konukları arasında. Kıbrıs Türkü olarak bilinen sanatçı birçok eser seslendirmiş ve seslendirmeye de devam etmektedir. Konservatuvar eğitimini dördüncülükle bitirmiş olup pek çok albüme de imzasını atmıştır.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle 6 yaşına kadar Londra'da yaşayan Sali, 1981 yılında Kıbrıs'a döndü ve eğitim hayatına başladı. Lise yıllarında KKTC Kültür Bakanlığı TSM Korosu'nun en genç solisti olan Ziynet Sali, sonraki yıl TSM ve THM dersleri alarak İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na hazırlandı.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği bölümünün sınavını başarıyla geçti ve İstanbul'da müzik eğitimine başladı. Konservatuvarda okurken profesyonel sahne çalışmalarına piyano eşliğinde İngilizce ve Latin şarkılar söyleyerek ilk adımını attı.

1999 yılında konservatuvardan müzik öğretmeni olarak mezun olan Ziynet Sali, profesyonel müzik çalışmalarına devam etti. 2000 yılında ilk albümü "BA-BA"yı piyasaya çıkarır.