Arnavut asıllı şarkıcıdan şok iddia: ''Anadilimde konuştuğum için tehdit edildim''

Arnavut asıllı 34 yaşındaki ABD’li şarkıcı Bebe Rexha, Münih Havalimanı'nda bir güvrnlik görevlisini Arnavut sanarak, Arnavutça konuşması nedeniyle uçağına binemeyeceği yönündeki iddiayı sosyal medya kullanıcılarıyla paylaştı.

Gözyaşları eşliğinde yaptığı paylaşımında, ‘’Güvenlik görevlisini Arnavut sandığım için tehdit edildim. Ona Arnavutça konuşup biletimi nereden alacağımı sordum ve şimdi beni uçuştan men ediyor" dedi. Ardından ikinci videolu paylaşımı yaparak, "Arnavut olduğum için bunun bir nefret suçu olduğuna inanıyorum. Adını almama izin vermedi. Bana güç gösterisi yapmak için zihinsel olarak taciz etmeye devam etti" diye belirtti.

BLETA, ARNAVUTÇA DİLİNDE "ARI" ANLAMINA GELİYOR

Arnavut-Kuzey Makedonya kökenli New York doğumlu sanatçı, Brooklyn'de doğdu ve altı yaşındayken Staten Adası'na taşınmıştı. Babasının Flamur'un, Kuzey Makedonya'nın Debar kentinde doğduğu ve 21 yaşındayken Amerika'ya göç ettiği biliniyor.

Rexha'nın yasal adı olan Bleta, Arnavutça dilinde "arı" anlamına geliyor. Ünlü şarkıcı, daha önce annesi ve babasının kendisine küçük yaştan itibaren "Bebe" lakabıyla seslenmeye başlaması nedeniyle bu ismi de kullandığını açıklamıştı.