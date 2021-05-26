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Ünlü şarkıcılar Devir Değişti albümünde Çelik şarkılarını söyledi

26.05.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dünyasının usta isimleri Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai, Umut Kuzey, İskender Paydaş ve Orkestrası, Oğuzhan Uğur, Gülçin Ergül, Can Gox ve Rubato, müzik kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik’in şarkılarını kendi yorumlarıyla Devir Değişti albümü için seslendirdi.

Ünlü şarkıcılar Devir Değişti albümünde Çelik şarkılarını söyledi

Müzik dünyasının usta yorumcu ve sanatçıları Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai, Umut Kuzey, İskender Paydaş ve Orkestrası, Oğuzhan Uğur, Gülçin Ergül, Can Gox ve Rubato, müzik kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik’in şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdi.

Arpej Yapım etiketiyle 28 Mayıs Cuma günü yayınlanacak 12 şarkılık Devir Değişti albümünde, Türkiye’de en çok hit şarkısı olan sanatçılardan biri olan Çelik’in geçmişten günümüze sevilen parçalarından bazıları sanatçı dostları tarafından yeniden yorumlandı.

Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın, süpervizörlüğünü Umut Kuzey’in yaptığı albümde usta sanatçı Fatih Erkoç, “Afedersin” şarkısını caz öğeler kullanarak yorumlarken, Cem Adrian da “Kim Daha Çok Seviyor”u kendi üslubuyla seslendirdi. “Hercai” ise Emre Aydın tarafından yorumlanırken, “Benimle Kal”ı Pamela, “Bu Şehirde”yi Halil Sezai, “Kızımız Olacaktı”yı Umut Kuzey, “Veda Etmem Ben Bu Aşka”yı İskender Paydaş ve Orkestrası, “Ateşteyim”i Oğuzhan Uğur, “Yaman Sevda”yı Gülçin Ergül, “İçim Sızlıyor”u Can Gox, “Dilberim”i Rubato seslendirdi. Çelik, “Nazına Ölüyorum” şarkısını da bu albüm için yeniden yorumladı.

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"SANATÇILARIN ŞARKILARIMA KATTIĞI RUHA TANIKLIK EDECEKSİNİZ"

Farklılıkların ve renklerin birlikteliğinin yaşamın anlamı ve olağanüstü bir sihir olduğunu ifade eden Çelik, Devir Değişti albümüyle ilgili olarak, “Bu albümdeki hitleri dinlerken gerçekten de farklı karaktere, farklı görüşlere sahip, her birinin müzikal ifadesi değişik olan sanatçıların şarkılarıma kattığı ruha tanıklık edeceksiniz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Adrian Halil Sezai
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