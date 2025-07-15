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Ünlü şarkıcının ikonik çantası rekor fiyata satıldı! Dünyanın en pahalı çantası...

Hermes tarafından ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin için özel olarak tasarlanan ve yıllarca neredeyse her gün kullandığı yıpranmış ikonik çanta, yaklaşık 10 milyon dolara satıldı.

Ünlü şarkıcının ikonik çantası rekor fiyata satıldı! Dünyanın en pahalı çantası...

Hermes tarafından ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin için özel olarak tasarlanan, yıpranmış ve siyah deriden yapılmış ikonik çanta, Paris’te düzenlenen bir müzayedede 8,6 milyon euroya (yaklaşık 10 milyon dolar) satıldı.

Ünlü şarkıcının ikonik çantası rekor fiyata satıldı! Dünyanın en pahalı çantası... 1

Şarkıcı Jane Birkin'in 1985’ten 1994’e kadar neredeyse her gün kullandığı bu çanta, daha sonra lüksün sembolü haline gelmişti. Perşembe günü Sotheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen özel bir çevrimiçi lüks moda açık artırmasında satıldı.

Ünlü şarkıcının ikonik çantası rekor fiyata satıldı! Dünyanın en pahalı çantası... 2

JAPON KOLEKSİYONER ALDI

Canlı yayınlanan açık artırma sırasında tekliflerin hızla yükselmesi izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 10 dakika süren ve dokuz koleksiyonerin kıyasıya yarıştığı müzayedeyi, Japonya’dan özel bir koleksiyoner kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hermès çanta
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