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Ünlü şeflerden tadına doyum olmaz Hamsiköy sütlacı tarifi! Meğerse işin püf noktası...

05.10.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünü Trabzon Maçka'nın minik mahallesi Hamsiköy'den başlayarak tüm dünyaya yayılan Hamsiköy sütlacı evlerde bayram havası yaşatan çok lezzetli bir tatlı. Yemekten sonra üzeri nar gibi kızartmış bir sütlaca kim hayır diyebilir ki? İşte lezzetiyle damaklara bayram havası estirecek olan Hamsiköy sütlacı tarifi...

Ünlü şeflerden tadına doyum olmaz Hamsiköy sütlacı tarifi! Meğerse işin püf noktası...

Sütün en lezzetli hali olan sütlaç, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. 7’den 70’e herkese hitap eden bu lezzetin Karadeniz esintileri yaşatan versiyonu olan Hamsiköy sütlacı çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Bu benzersiz lezzet ile hem tatlı krizi sona erdirebilir hem de ev halkına ziyafet çektirebilirsiniz.

HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 250 gram toz şeker
  • 50 gram pirinç
  • 10 gram mısır nişastası
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 avuç fındık

HAZIRLANIŞI

Fırınızı tarife başlamadan önce 250 dereceye ayarlayın. 250 ml. Sütünüzden ayırın. Kalan sütü bir tencerede kaynatın. Kaynayan sütün üzerine pirinci ekleyin. Pirinçler yumuşayana kadar kaynatmaya devam edin. Ayırdığınız sütü başka bir kapta yumurta sarısı ve nişasta ile çırpın. Ardından kaynayan sütün içerisine yavaş yavaş ekleyerek karıştırarak kaynatmaya devam edin. Toz şekeri ekleyin. Şeker içinde çözülene kadar ve sütün rengini hafif bir şekilde değiştirene kadar kaynatmaya devam edin. Sütlacı soğumaya bırakın. Önceden ısıtttığınız fırında üzerleri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirin.

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