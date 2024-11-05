Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'a çocukları intihara sürüklediği gerekçesiyle dava üstüne dava...

Ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'a çocukları intihara sürüklediği gerekçesiyle dava üstüne dava...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.11.2024 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın gözde platformlarından TikTok çocuklar üzerinde kötü etki bırakmasıyla yeniden gündemde. Aileler, TikTok'un algoritmalarının çocukları intihar ve yeme bozukluklarına sürükleyen içerikler sunduğu gerekçesiyle uygulamayı dava etti. Davacılar arasında kızları intihar eden ve çocuklarının TikTok nedeniyle intihara teşebbüs ettiğini savunan aileler yer aldı.

Ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'a çocukları intihara sürüklediği gerekçesiyle dava üstüne dava...

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız aileler, dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunan platformun algoritmasının çocuklara, kendilerine zarar vermelerine yol açabilecek, intiharı ve yemek bozukluklarını teşvik edici içerikler sunduğunu belirterek TikTok'a karşı yargı yoluna başvurdu.

2024-11-05T112857Z_255526781_OWVDEP7D95DB58982C89B66B322D387F3AD3CB_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_VIDEO-ELEPHANT

AİLELER ŞİKAYETÇİ

Davacılar arasında kızları intihar eden iki ailenin yanı sıra çocuklarının TikTok içeriklerine maruz kaldıktan sonra intihara teşebbüs ettiğini savunan 4 aile yer alıyor. Sosyal medya platformundan şikayetçi olan bir diğer aile ise çocuğun uygulama nedeniyle yeme bozukluğu yaşadığını ileri sürüyor.

iStock-1342504485

"TEHDİT OLUŞTURUYOR"

ABD ve Avrupa'nın farklı yerlerinde, tehlikeli içerikleriyle çocuk ve gençler için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle platforma dava açılmıştı.

2016 yılının eylül ayında piyasaya çıkan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, Çinli ana firması ByteDance şemsiyesi altında faaliyet gösteriyor.

TikTok'un bugün dünyada yaklaşık 1,6 milyar kullanıcısı bulunuyor.

iStock-1297933406

BİR ÇOK ÜLKEDE YASAKLI

Aralarında Ürdün, Hindistan, Afganistan, İran, Pakistan ve Tayvan'ın da bulunduğu bazı ülkeler farklı gerekçelerle TikTok'u yasaklarken, Avustralya, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ise uygulamanın kamu malı olan bilgisayar ve cihazlarda kullanımını yasakladı.

(AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İntihar sosyal medya tiktok
En Çok Okunan Trend Haberler
Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Tüpraş'ta patlama! İzmit'ten ilk görüntüler...

Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Sıra dışı olay! İntihar girişiminde bulunan kadın polisin iltifatı sonrasında vazgeçti

Simpsonlar yine iş başında! Sosyal medyada kazananı böyle yorumladılar

Simpsonlar yine iş başında! Sosyal medyada kazananı böyle yorumladılar

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Eski sevgili düğünü bastı! Önce elini sıktı sonra...

Eski sevgili düğünü bastı! Önce elini sıktı sonra...

Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.