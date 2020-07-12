Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen Bodrum'da evlendi

Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz'ün nikahı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından restoranda kıyıldı. Özgen'in şahitliğini Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşi Banu Türkoğlu yaparken, Erden Eryüz'ün şahitleri Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Mahir Bayrak oldu.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen nikah töreninde, her masada küçük hediyelik kolonyaların olması dikkat çekti.



Cansu Canan ve Erden Eryüz'ün nikah törenine aileler ve yakın arkadaşları katıldı. Çift balayını Bodrum'da geçireceği öğrenildi.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Cansu Canan Özgen Instagram hesabından nikah fotoğrafını da paylaştı. Ünlü sunucu paylaşımında şunları yazdı:

"Kendi oIarak, sana gelen, sana gereksinimi olmadan, seni isteyen sensiz de olabilecekken, senin ile olmayı seçen kendi olmasını, seninle olmaya bağlayan o işte. Erden’im, canım sevgilim. Bu sana düğün günü mektubum. Zarfına oyalı mendil iliştirilmiş, kenarı yakılmış, mis kokulu mektup kağıtlarına yazmak isterdim sana. O olmadı, böyle olsun. Ne varsa içimde sana dair, aşkımıza dair, bizi seven herkesle paylaşayım istiyorum: Öyle köklü, öyle muhabbetle, öyle sinemden seviyorum ki seni. Öyle sarıp sarmalayarak, öyle gönülden, öyle bir güçle seviyorsun ki beni. Yollarımız kesişmese kaderin büyük bir hatası olurmuş bu. Sana baktığımda kendimi görüyorum; bana baktığında kendini gördüğünü biliyorum. Seni düşünürken kendimi düşünüyorum; sen beni düşündüğünde kendinden öte düşünüyorsun. Ben sende, sen bende, bir bütünde her zamankinden daha güçlü, daha sevdalı, daha iyi bir Cansu, bir Erden olarak. İyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta, ölüm bizi ayırıncaya dek, dostlarımız, ailelerimiz ve çocuklarımızla, bütün bir yaşam boyunca ömrüm ömrüne, ömrün ömrüme…"

