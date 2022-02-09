Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Başarılı sunucu Esra Erol, kameralar ardındaki hayatıyla merak uyandırıyor. Esra Erol'un sosyal medya fenomeni kardeşi Bihter Erol'un, Esra Erol'a benzerliğini görenler şaşıp kalıyor.

Sinoplu bir anne ve göçmen bir babanın kızı olan Esra Erol, kız lisesinde seramik eğitimi aldı.

Açıköğretim fakültesini bitiren Esra Erol, 2003 yılında ekran macerasına başladı.

Kalp Gözü dizisiyle dikkat çeken Esra Erol, sonrasında sunduğu izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanındı.

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol, iki erkek çocuğu annesi.

Esra Erol'un kameralardan uzak bir yaşam süren kardeşi Bihter Erol'u görenler şaşıp kaldı.

Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çeken Bihter Erol, Instagram hesabında çeşitli markalarla işbirliği yapıyor.

Güzelliğiyle övgü toplayan Bihter Erol'a ''Çok asil bir kadın'', ''Esra Erol'un mavi gözlü hali gibi'' ve ''Güzellik genlerde var'' gibi yorumlar yapılıyor.

Evli ve çocuklu olan Bihter Erol, mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte Bihter Erol'un Instagram pozları...



