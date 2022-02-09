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  4. Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

09.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici ekrana kilitleyen Esra Erol'un kız kardeşi Bihter Erol, ablasına benzerliğiyle görenleri şaşkına çevirdi. Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunan Bihter Erol, güzelliğiyle dikkat çekti.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Başarılı sunucu Esra Erol, kameralar ardındaki hayatıyla merak uyandırıyor. Esra Erol'un sosyal medya fenomeni kardeşi Bihter Erol'un, Esra Erol'a benzerliğini görenler şaşıp kalıyor.

Sinoplu bir anne ve göçmen bir babanın kızı olan Esra Erol, kız lisesinde seramik eğitimi aldı.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Açıköğretim fakültesini bitiren Esra Erol, 2003 yılında ekran macerasına başladı.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Kalp Gözü dizisiyle dikkat çeken Esra Erol, sonrasında sunduğu izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanındı.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine giren Esra Erol, iki erkek çocuğu annesi.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Esra Erol'un kameralardan uzak bir yaşam süren kardeşi Bihter Erol'u görenler şaşıp kaldı.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Esra Erol'a benzerliğiyle dikkat çeken Bihter Erol, Instagram hesabında çeşitli markalarla işbirliği yapıyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Güzelliğiyle övgü toplayan Bihter Erol'a ''Çok asil bir kadın'', ''Esra Erol'un mavi gözlü hali gibi'' ve ''Güzellik genlerde var'' gibi yorumlar yapılıyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Evli ve çocuklu olan Bihter Erol, mutlu aile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

İşte Bihter Erol'un Instagram pozları...

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Erol'un gözlerden uzak yaşayan kardeşi Bihter'e bakın! Benzerlikleri şoke etti


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