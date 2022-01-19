Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu'nun arkadaşı mağazada kalça dansı yaptı! ''Normal değiliz''

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, yine dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Sarıoğlu, arkadaşı Aleyna Yalçın'ın alışveriş esnasında kalça dansı yaptığı anları paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde korovirüsü atlatan Hande Sarıoğlu, YouTube'da sunduğu bahis programıyla ekranlara geri döndü.

''ERTAN'LA BOŞANDIK''

Programdaki partneri Ertan Süzgün ile yollarını ayırdığını duyuran Sarıoğlu, ''Ertan’la şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandık. Şakasız söylüyorum, baya kavga edip ayrıldık. 2022’nin ilk bölümünü çekmek için toplanmıştık ama merkür retrosundan etkilenip dağıldık. Ne yaptınız ne ettiniz Ertan’ı koltuğundan ettiniz. Yani HandeKaplı Ertan bitti. Ama ben HandeKaplı olarak tek başıma devam ediyorum. Covid olduğum için zaten geçen haftayı boş geçmiştik. Bu hafta da kavga gürültü derken anlaşamayınca, oturdum koltuğa kendi kendime örgü örüp seçtiğim maçları yorumladım.'' ifadelerini kullanmıştı.



