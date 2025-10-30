Mynet Trend

Ünlü TikTok fenomeni kaza yapıp, adam yaralamakla suçlanıyor: Mahkemeye gitmeyip kaçtı!

TikTok fenomeni Harrison Sullivan, lüks spor arabasıyla yaptığı kazanın ardından kaçtı. Sullivan, İspanya’da barda bir kişiye saldırmakla suçlanınca yakalandı. İngiltere'ye iade edilen Sullivan'ın cezası 14 Kasım’da belli olacak.

Çiğdem Sevinç

Sosyal medyada “HSTikkyTokky” olarak tanınan ünlü TikTok fenomeni Harrison Sullivan (24), 230 bin sterlinlik McLaren spor aracıyla İngiltere’de yaptığı araba kazası ve İspanya’da saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Sullivan geçen yıl Surrey’de 230 bin sterlinlik McLaren spor arabasıyla kaza yaptı. Arabada yan koltuğunda oturan arkadaşı feci şekilde yaralandı, araba ise tamamen yandı. Olaydan sonra Sullivan, çağırıldığı mahkemeye gitmeyip kaçtı.

SOSYAL MEDYADAN POLİSLE DALGA GEÇTİ

Sullivan, bir yıl boyunca İspanya’da saklandı, hatta sosyal medyada polisle dalga geçti. Ama ağustosta Marbella’daki bir barda bir adamı bardakla boynundan yaraladığı iddiasıyla İspanyol polisi tarafından yakalandı.

Polis, onu sosyal medyada paylaştığı videolardan buldu. Daha sonra Sullivan, İngiltere’ye iade edildi.

Geçen hafta mahkemede tehlikeli araç kullanmak ve sigortasız sürüş suçlarını kabul etti. Sullivan'ın 14 Kasım’da cezası açıklanacak.

