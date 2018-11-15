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Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 08:50 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu, geçen günlerde çıkan tartışma sonrası mağazada çalışan Emine Y. ve Kader Y. adlı iki kadını darbetti.

Ünlü türkücü Yusuf Harputlu iki kadını darbetti!

Olay, 1 Ekim günü meydana geldi. Yusuf Harputlu, Azeri asıllı eşi Berfin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki İsfanbul Alışveriş Merkezi'ne gitti.

AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Yusuf Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi. İddiaya göre, Berfin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Yusuf Harputlu mağaza çalışanlarıyla bu olay nedeniyle tartışmaya başladı.

'SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?' DEDİ VE İKİ KADINI YUMRUKLADI

Türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı iki kadını yumruklamaya başladı. Yusuf Harputlu, çalışanları darbettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı. Çalışanların da cep telefonlarını duvara fırlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AVM güvenliğinin olaya müdahalesinin ardından iki çalışan hastaneye götürüldü. İki kadın çalışan, başvurdukları devlet hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra darp raporuyla birlikte Alibeyköy Polis Merkezi'ne başvurarak Yusuf Harputlu'dan şikayetçi oldu. Çalışanların ihbarı sonrası Yusuf Harputlu hakkında soruşturma başlatıldı. (Günaydın)

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