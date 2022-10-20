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Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

20.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Voleybola 10 yaşında Mersin'de başlayan Tuğba Şenoğlu, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla göğüs kabartmıştı. Yalnızca kariyeriyle değil, güzelliğiyle de ilgi odağı olan Tuğba Şenoğlu, saha dışındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturan ünlü voleybolcunun düğününe; Zehra Güneş, Ebrar Karakurt gibi yıldız voleybolcular da katılmıştı.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Şimdilerde Japon voleybol takımı Kurobe Kurobe AquaFairies'da forma terleten Tuğba Şenoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

1998 yılında Mersin'de doğan Tuğba Şenoğlu, Vakıfbank Spor Kulübü'nun altyapı takımına girdi.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Yeşilyurt, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Kulübü gibi takımlarda forma giyen Tuğba Şenoğlu, Japon Kadın Voleybol Ligi'ne transfer olmadan önce Vakıfbank Spor Kulübü'nde yer alıyordu.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Tuğba Şenoğlu'nun eşi, sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbol dünyasının tanınan isimlerinden Şaziye İvegin'in kardeşi Burhan İvegin ile evli.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Vakıfbank'ta basketbol antrenörü olan Burhan İvegin, daha önce İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'nde asistan koçluğu yapmıştı.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Beşiktaş'ta da görev yapan Burhan İvegin, aşkı yine spor camiasından buldu.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin, geçtiğimiz temmuz ayında Adana'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çifte, sosyal medyada yorum yağıyor.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Takipçileri, ''Güzeller içinden bir seni seçtim'', ''Gördüğüm en tatlı çift'' ve ''Çok yakışıyorsunuz'' gibi sevgi dolu yorumlarda bulunuyor.

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'


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