Ünlü voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun kocası bakın kim çıktı! 'Güzeller içinden bir seni seçtim'

Şimdilerde Japon voleybol takımı Kurobe Kurobe AquaFairies'da forma terleten Tuğba Şenoğlu'nun eşi bakın kim çıktı.

1998 yılında Mersin'de doğan Tuğba Şenoğlu, Vakıfbank Spor Kulübü'nun altyapı takımına girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Yeşilyurt, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Kulübü gibi takımlarda forma giyen Tuğba Şenoğlu, Japon Kadın Voleybol Ligi'ne transfer olmadan önce Vakıfbank Spor Kulübü'nde yer alıyordu.

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Tuğba Şenoğlu'nun eşi, sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbol dünyasının tanınan isimlerinden Şaziye İvegin'in kardeşi Burhan İvegin ile evli.

Vakıfbank'ta basketbol antrenörü olan Burhan İvegin, daha önce İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'nde asistan koçluğu yapmıştı.

Beşiktaş'ta da görev yapan Burhan İvegin, aşkı yine spor camiasından buldu.

Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin, geçtiğimiz temmuz ayında Adana'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çifte, sosyal medyada yorum yağıyor.

Takipçileri, ''Güzeller içinden bir seni seçtim'', ''Gördüğüm en tatlı çift'' ve ''Çok yakışıyorsunuz'' gibi sevgi dolu yorumlarda bulunuyor.



