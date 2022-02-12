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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

12.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 yaşında Vakıfbank'ta başladığı voleybol kariyerini halen Vakıfbank'ta sürdüren ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla milyonların konuştuğu bir isim olmuştu. Özellikle Korelilerin favorisi olan Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem, güzellikte ablasını gölgede bıraktı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Kabiliyeti ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'i görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşındayken Vakıfbank Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol hayatına başladı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen Zehra Güneş, Vakıfbank Genç Takımı ile dünya şampiyonu oldu.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

VakıfBank'ta yer aldığı yıllarda 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş, halen Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terletiyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş'in saha dışındaki hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Zehra Güneş, bir dönem ünlü basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşamıştı.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Şimdilerde Eren Dişli ile birlikte olduğu iddia edilen Zehra Güneş, sosyal medyada epey aktif.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Zehra Güneş, kız kardeşi İrem Güneş ile pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Ünlü voleybolcunun kız kardeşini görenler, ''Güzellik genetik'' ve ''Güzellikte ablasını geçti'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Güneş, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

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