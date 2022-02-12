Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi güzellikte ablasını geçti!

Kabiliyeti ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'i görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşındayken Vakıfbank Spor Kulübü'nde profesyonel olarak voleybol hayatına başladı.

15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.

Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen Zehra Güneş, Vakıfbank Genç Takımı ile dünya şampiyonu oldu.

VakıfBank'ta yer aldığı yıllarda 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş, halen Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terletiyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş'in saha dışındaki hayatı da sevenleri tarafından merak ediliyor.

Zehra Güneş, bir dönem ünlü basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşamıştı.

Şimdilerde Eren Dişli ile birlikte olduğu iddia edilen Zehra Güneş, sosyal medyada epey aktif.

Zehra Güneş, kız kardeşi İrem Güneş ile pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ünlü voleybolcunun kız kardeşini görenler, ''Güzellik genetik'' ve ''Güzellikte ablasını geçti'' gibi yorumlarda bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Güneş, hayatına dair kareleri sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.





