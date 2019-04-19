MAGAZİN

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Mustafa Uslu, eşi Sinem Öztürk'le kullandığı instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı!

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, eşi Sinem Öztürk Uslu ile birlikte kullandıkları sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz ocak ayında Büyükada’dak bulunan ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 9 at ölmüş ve yaralanan 3 atın da tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Yangından bebeğiyle kurtarılan atın son halini paylaşan Mustafa Uslu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek şunları yazdı: “Mucizemiz dünyaya geldi ..Cayır cayır yandı Büyükada yangınında, dört ay tuttu bebeği de korudu kolladı hem kendini toparladı hem de bebeği geliştirip dünyaya getirdi.. Sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu, hoş geldin, fayton zulmüne son ver ne olur. Bu Canlar yanmasın artık” ifadelerini kullandı.


PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Doğal haliyle tanımak imkansızDoğal haliyle tanımak imkansız
Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Uslu Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Survivor'da büyük ödülü kim kazandı?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova Saniye'sinin doğal hali şaşırtıyor!

Doğal haliyle tanımak imkansız

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! Olay sözler

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Şükran Ovalı doğum kilolarını verdi

Doğum kilolarını verdi! Bakın kaç kilo vermiş

Müjde Ar oyunculuğu bıraktı

Türk sinemasının en önemli isimlerinden! Kötü haber

Kim Kardashian şimdi de yatak odasıyla olay oldu

Yatak odasına kurdurduğu düzenek olay oldu

Ebru Gündeş’ten Nusret'e esprili gönderme

Ebru Gündeş’ten Nusret'e esprili gönderme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.