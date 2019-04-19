Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı!

Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, eşi Sinem Öztürk Uslu ile birlikte kullandıkları sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz ocak ayında Büyükada’dak bulunan ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 9 at ölmüş ve yaralanan 3 atın da tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Yangından bebeğiyle kurtarılan atın son halini paylaşan Mustafa Uslu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek şunları yazdı: “Mucizemiz dünyaya geldi ..Cayır cayır yandı Büyükada yangınında, dört ay tuttu bebeği de korudu kolladı hem kendini toparladı hem de bebeği geliştirip dünyaya getirdi.. Sayın başkanımız Ekrem İmamoğlu, hoş geldin, fayton zulmüne son ver ne olur. Bu Canlar yanmasın artık” ifadelerini kullandı.



