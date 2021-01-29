Ünlü yazar Leandra Medine Cohen'den regl paylaşımı! Kanlı elbisesiyle...

Popüler moda sitesi 'The Man Repeller'i kurucusu Leandra Medine Cohen, kanla lekelenmiş beyaz elbisesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan ünlü modacı, paylaşımına ' Şaşırtıcı olmayan bir şekilde kadın olmayı çok seviyorum' notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına yorum yağarken destekleyenler kadar eleştirenler de oldu. Gönderinin altına pek çok kadın regl hikayelerini anlatarak destek oldu.

Geçtiğimiz hafta ülkemizde de Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurarak bunu ritüellerle kutlayacağını açıklamıştı.



