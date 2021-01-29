MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü yazar Leandra Medine Cohen'den regl paylaşımı! Kanlı elbisesiyle...

Ünlü yazar Leandra Medine Cohen'den regl paylaşımı! Kanlı elbisesiyle...

29.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ünlü yazar Leandra Medine Cohen'den regl paylaşımı! Kanlı elbisesiyle...

Ünlü yazar Leandra Medine Cohen, regl kanının elbisesine bulaştığı bir kareyi paylaşarak “kadın olmayı seviyorum” dedi. Leandra’nın bu paylaşımını bazı takipçileri hoş karşılarken bazıları da çok eleştirdi.

Popüler moda sitesi 'The Man Repeller'i kurucusu Leandra Medine Cohen, kanla lekelenmiş beyaz elbisesini sosyal medya hesabından paylaştı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan ünlü modacı, paylaşımına ' Şaşırtıcı olmayan bir şekilde kadın olmayı çok seviyorum' notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına yorum yağarken destekleyenler kadar eleştirenler de oldu. Gönderinin altına pek çok kadın regl hikayelerini anlatarak destek oldu.

Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurunca...Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurunca...

Geçtiğimiz hafta ülkemizde de Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurarak bunu ritüellerle kutlayacağını açıklamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'
'Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum' 'Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadin değil iğrençsin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Diğer Haberler

Yetişkin film yıldızı Belle Delphine'nin yıkandığı banyo suyuna 9 milyon TL verdiler

Yetişkin film yıldızının yıkandığı banyo suyuna 9 milyon TL verdiler

Miley Cyrus sütyensiz alışverişe çıktı! Herkes ona baktı

Sütyensiz alışveriş... İşte sütyen sevmeyen ünlüler

Naz Mila'dan biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Nicole Scherzinger paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye böldü

Tatil paylaşımları tepki çekti!

Kim Kardashian boşanma için çıkış planı hazırlıyor!

İşte Kim'in boşanma planı! 2.2 milyar dolarlık servet gündemi

Nusret Gökçe'ye Azeri takipçilerinden tepki! 'Karabağ kimindir?'

Azeri takipçilerinden tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.