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Ünlü yıldız Jenna Dewan'ın otomobili soyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Jenna Dewan'ın gündüz vakti Los Angeles'ta park halindeki otomobiline hırsız girdi.

Ünlü yıldız Jenna Dewan'ın otomobili soyuldu

Son olarak Berlin, I Love You filmiyle seyirci karşısına çıkan Jenna Dewan hırsızlık olayıyla sarsıldı.

38 yaşındaki yıldız, Los Angeles'ta öğleden önce saatlerinde dolaşmaya çıktı. Park halindeki otomobiline bir süre sonra geri dönen Dewan kötü bir sürprizle karşılaştı. Ünlü oyuncunun otomobili tepeden tırnağa siyah giyinmiş bir kadın tarafından camı kırılarak soyuldu.

Jenna Dewan başına geleni anladıktan sonra önce polisi sonra da sevgilisi Steve Kanzee'yi aradı.

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Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Kanzee ise korkmuş olan sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Dewan'ın olay yerinde olmadığı bir sırada otomobilin yanına gelip ön camını kıran kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Hırısız, Dewan'ın 3 bin dolar (Yaklaşık 18 bin TL) değerindeki çantasını alıp bir araca binerek kaçan zanlı henüz yakalanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Jenna Dewan Jenna Dewan hırsız

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