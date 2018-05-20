MAGAZİN

Ünlü yıldız mekana alınmadı! Dekolte krizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

Ünlü yıldız mekana öyle bir kıyafetle geldi ki, kapıda rezalet çıktı! POSTA'nın hafta sonu eki magazin kulislerinde konuşulan dedikoduyu böyle aktardı

Ünlü yıldız mekana alınmadı! Dekolte krizi

Ekranda istediği çıkışı yapamayınca tiyatroya adım atan, oradan da entelektüel dünyaya dahil olmaya çalışan bir yıldızımız geceleri sıkça gezer olmuş.

Geçenlerde arkadaşları ile Beyoğlu'ndaki bir kulübe gitmiş. Yanında eşi yokmuş!!!

Kulübün görevlileri ''Kusura bakmayın, sizi bu halde içeri alamayız'' diye uyarmış.

Çünkü yıldızımız öyle bir mini etek giymiş ki, iç çamaşırı görünüyormuş. Dekoltesi ise sınırları zorluyormuş. Alkollü olduğu da açıkça belliymiş.

'KOVUN GİTSİN'

Bu halde kulübe alınmayınca sinirlenen yıldızımız şöyle bağırmış: ''Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?'' Karşılığında şu cevabı almış: ''Sizi tanıyoruz ama kulübün kuralları var. Böyle içeri giremezsiniz.''

Hırslı, azimli sarışın güzelimiz ne yapmış dersiniz? Kapıda 20 dakika bağırıp çağırmış. Hatırı sayılır kankalarını telefonla aramış.

Sonunda yöneticilerden biri kapıya talimat vermiş: ''Bırakın girsin, rezalet çıkartmaya meyilli. İçeride taşkınlık yaparsa hemen kapının önüne koyun.''

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Anahtar Kelimeler:
magazin dedikodu iç çamaşırı dekolte

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