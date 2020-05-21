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Ünlü YouTube grubu Kafalar, karantinadan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 23:14 | Son Güncelleme

Brezilya’dan getirilip Tekirdağ’da karantinaya alınan 145 kişi arasında yer alan ünlü YouTube grubu Kafalar üyeleri, 14 günlük sürecin ardından bugün tahliye oldu. Grup üyeleri yurtta kendilerine çok iyi bakıldığını, kafalarını dinlediklerini ve evlerine döndüklerinde projelerine devam edeceklerini söyledi.

Bir proje için Brezilya’ya giden Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin’in oluşturduğu ‘Kafalar' gurubu, korona virüs nedeniyle farklı ülkelerden getirilen 145 kişi ile birlikte Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.

Karantina günleri dolan vatandaşlar gelen otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı. Yurtta bulunan Kafalar grubunun üyeleri de tahliye sonrası testlerinin negatif çıktığını ifade etti. Grup üyelerinden Fatih Yasin yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 14 gündür devletimizin bize tahsis etmiş olduğu yurtlarda kaldık. Çok memnunduk buradaki bütün ekip arkadaşlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza çok özverili ve iyi davrandılar. Hepimiz negatif çıktı. Buradaki herkese teşekkür ederim. Şimdi evimize gideceğiz. Evde bir haftalık bir dinlenme sürecimiz olacak. Evimize geçtikten sonra projelerimizi yazıp başlayacağız” dedi.

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"KAFAMIZI DİNLEDİK"

Bilal Hancı ise yaptığı açıklamada, “Çok sıkıcı geçmedi. Hem kafamızı dinledik. Zaten yoğun bir iş temposundan çıkmıştık. Arkadaşlarımızla birlikte bu zamanı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Burada her şey çok iyiydi. Testimizde negatif çıktı. Brezilya’dan buraya kadar çalışan bütün yetkililere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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