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Ünlüler 'Sevgililer Günü' için bir araya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest, şubat ayında Çırağan Palace Kempinski ve Ece Türkiye yönetimindeki Aqua Florya AVM’de Sevgililer Günü temalı alışveriş balosu gerçekleştiriyor.

Ünlüler 'Sevgililer Günü' için bir araya geliyor

5 Şubat tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de TOÇEV için yapılacak olan Best Gift Fest, Hale Haute Couture&Bridal ana sponsorluğunda Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleşecek.

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Türk Kalp Vakfı için gerçekleştirilecek keyifli organizasyonla Aqua Florya AVM 3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak ve sürpriz şovlarıyla da misafirlerine keyifli anlar yaşatacak.

Ebru Akel, Ivana Sert, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Uğur Arslan Kozmetik & Özge Ulusoy, Sibel Bilgiç, Aslı Hünel ve gibi isimler markalarıyla Best Gift Fest’te olacak. Melisa Eraydın & Aslı Hünel özel tasarım “Göz Koleksiyonu“ da satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Akel, İvana Sert,

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