Ünlüler 'Sevgililer Günü' için bir araya geliyor

5 Şubat tarihinde Çırağan Palace Kempinski’de TOÇEV için yapılacak olan Best Gift Fest, Hale Haute Couture&Bridal ana sponsorluğunda Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleşecek.

Türk Kalp Vakfı için gerçekleştirilecek keyifli organizasyonla Aqua Florya AVM 3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak ve sürpriz şovlarıyla da misafirlerine keyifli anlar yaşatacak.

Ebru Akel, Ivana Sert, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Uğur Arslan Kozmetik & Özge Ulusoy, Sibel Bilgiç, Aslı Hünel ve gibi isimler markalarıyla Best Gift Fest’te olacak. Melisa Eraydın & Aslı Hünel özel tasarım “Göz Koleksiyonu“ da satışa sunulacak.

