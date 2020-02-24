Ünlü isimler de 3-1 biten derbi öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerden derbi paylaşımları

PELİN AKİL ALTAN Lina yiyecekleri golleri sayarken... En büyük kardeşlik... Ama kalbim Fenerbahçe'den yana tabii ki...

ANIL ALTAN Aslan kızlarımla maça hazırız.

ANIL ALTAN Kızlarımın şansı...

HAKAN HATİPOĞLU Haydi Galatasaray ailesi... Mayıslar bizim olsun...

ÖZGE ÖZACAR Rengimiz belli.

EBRU POLAT Başarılar Galatasaray... Herkes uğurlu geldiğimi yazıp, bana atıyor... Evet çok şanslı ve uğurlu biriyimdir gerçekten. İlk defa Galatasaray forması giydim ve şampiyon olduk... İçime doğmuş demek ki. Tebrikler...

DEMET AKALIN

CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

BUSE VAROL - ALİŞAN Derbi günü... Yaşa Fenerbahçe!

FERMAN AKGÜL Hiçbir kinim, nefretim yok. 'Seni seveni sevmiyorum' gibi bir şey hayatta demem mesela. Her takıma ve taraftarına saygım var. Takımım kazandı ve mutluyum o kadar ama seri bitti.

KAYA AKKAYA Evladıma miras bu sevda.

PELİN ÖZTEKİN

KAYA AKKAYA Başta canım Selen olmak üzere tüm güzel yürekli Galatasaraylı taraftarları tebrik ederim... 20 seneden sonra bizi yenen Galatasaray'ın yüksek sevinci gayet normal ve doya doya yaşasınlar. Bu yüksek sevince sebep... 20 yıldır Fenerbahçemiz'de forma terleten herkese teşekkür ederim. Bu 20 yıllık serinin başka bir takım tarafından tekrarlanabileceğine inanmıyorum. Bu da bizim büyüklüğümüz... Şimdi dileğim rakibi yendiğimiz, yenildiğimiz nice sezonlarda şampiyon olmamız. Belki de bu seridir bizim şampiyonluğumuzun engeli. Bu fotoğraf da benim futbola bakışımın fotoğrafıdır... (Fotoğraf maç bitiminde çekildi) Son olarak; iyi ki Fenerbahçeliyim!

CEYHUN YILMAZ Çocukluk aşkımsın sen, ilk göz ağrımsın. Kimseyi kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray.

BERFU YENENLER Patatesim derbiye hazır.

ESER YENENLER Kuzuyla ilk derbimiz.

OKAN KURT

CEYHUN YILMAZ Dostlarla maç anısı...

SÜHEYL UYGUR Efsanelere gitsin galibiyet. İyi geceler...

GİZEM HATİPOĞLU Derbiye hazırız. Haydi Galatasaray!

DERYA BALTA Koyduk bütün sevinçlerimizi önümüze... Baktık hepsi Galatasaray!