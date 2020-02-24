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Ünlülerden derbi paylaşımları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 10:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Dün dev derbide Galatasaray, 20 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Ünlü isimler de 3-1 biten derbi öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerden derbi paylaşımları

PELİN AKİL ALTAN

PELİN AKİL ALTAN
Lina yiyecekleri golleri sayarken... En büyük kardeşlik... Ama kalbim Fenerbahçe'den yana tabii ki...

ANIL ALTAN

ANIL ALTAN
Aslan kızlarımla maça hazırız.

ANIL ALTAN

ANIL ALTAN
Kızlarımın şansı...

HAKAN HATİPOĞLU

HAKAN HATİPOĞLU
Haydi Galatasaray ailesi... Mayıslar bizim olsun...

ÖZGE ÖZACAR

ÖZGE ÖZACAR
Rengimiz belli.

EBRU POLAT

EBRU POLAT
Başarılar Galatasaray... Herkes uğurlu geldiğimi yazıp, bana atıyor... Evet çok şanslı ve uğurlu biriyimdir gerçekten. İlk defa Galatasaray forması giydim ve şampiyon olduk... İçime doğmuş demek ki. Tebrikler...

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

BUSE VAROL - ALİŞAN

BUSE VAROL - ALİŞAN
Derbi günü... Yaşa Fenerbahçe!

FERMAN AKGÜL

FERMAN AKGÜL
Hiçbir kinim, nefretim yok. 'Seni seveni sevmiyorum' gibi bir şey hayatta demem mesela. Her takıma ve taraftarına saygım var. Takımım kazandı ve mutluyum o kadar ama seri bitti.

KAYA AKKAYA

KAYA AKKAYA
Evladıma miras bu sevda.

PELİN ÖZTEKİN

PELİN ÖZTEKİN

KAYA AKKAYA

KAYA AKKAYA
Başta canım Selen olmak üzere tüm güzel yürekli Galatasaraylı taraftarları tebrik ederim... 20 seneden sonra bizi yenen Galatasaray'ın yüksek sevinci gayet normal ve doya doya yaşasınlar. Bu yüksek sevince sebep... 20 yıldır Fenerbahçemiz'de forma terleten herkese teşekkür ederim. Bu 20 yıllık serinin başka bir takım tarafından tekrarlanabileceğine inanmıyorum. Bu da bizim büyüklüğümüz... Şimdi dileğim rakibi yendiğimiz, yenildiğimiz nice sezonlarda şampiyon olmamız. Belki de bu seridir bizim şampiyonluğumuzun engeli. Bu fotoğraf da benim futbola bakışımın fotoğrafıdır... (Fotoğraf maç bitiminde çekildi) Son olarak; iyi ki Fenerbahçeliyim!

CEYHUN YILMAZ

CEYHUN YILMAZ
Çocukluk aşkımsın sen, ilk göz ağrımsın. Kimseyi kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray.

BERFU YENENLER

BERFU YENENLER
Patatesim derbiye hazır.

ESER YENENLER

ESER YENENLER
Kuzuyla ilk derbimiz.

OKAN KURT

OKAN KURT

CEYHUN YILMAZ

CEYHUN YILMAZ
Dostlarla maç anısı...

SÜHEYL UYGUR

SÜHEYL UYGUR
Efsanelere gitsin galibiyet. İyi geceler...

GİZEM HATİPOĞLU

GİZEM HATİPOĞLU
Derbiye hazırız. Haydi Galatasaray!

DERYA BALTA

DERYA BALTA
Koyduk bütün sevinçlerimizi önümüze... Baktık hepsi Galatasaray!

DERYA BALTA

DERYA BALTA
Bu maç derbiden çok fazlası bizim için. Bugün günlerden Galatasaray. Saldır Galatasaray!
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