Ünlü isimler de 3-1 biten derbi öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Ünlülerden derbi paylaşımları
PELİN AKİL ALTAN
Lina yiyecekleri golleri sayarken... En büyük kardeşlik... Ama kalbim Fenerbahçe'den yana tabii ki...
ANIL ALTAN
Aslan kızlarımla maça hazırız.
ANIL ALTAN
Kızlarımın şansı...
HAKAN HATİPOĞLU
Haydi Galatasaray ailesi... Mayıslar bizim olsun...
ÖZGE ÖZACAR
Rengimiz belli.
EBRU POLAT
Başarılar Galatasaray... Herkes uğurlu geldiğimi yazıp, bana atıyor... Evet çok şanslı ve uğurlu biriyimdir gerçekten. İlk defa Galatasaray forması giydim ve şampiyon olduk... İçime doğmuş demek ki. Tebrikler...
CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK
BUSE VAROL - ALİŞAN
Derbi günü... Yaşa Fenerbahçe!
FERMAN AKGÜL
Hiçbir kinim, nefretim yok. 'Seni seveni sevmiyorum' gibi bir şey hayatta demem mesela. Her takıma ve taraftarına saygım var. Takımım kazandı ve mutluyum o kadar ama seri bitti.
KAYA AKKAYA
Evladıma miras bu sevda.
KAYA AKKAYA
Başta canım Selen olmak üzere tüm güzel yürekli Galatasaraylı taraftarları tebrik ederim... 20 seneden sonra bizi yenen Galatasaray'ın yüksek sevinci gayet normal ve doya doya yaşasınlar. Bu yüksek sevince sebep... 20 yıldır Fenerbahçemiz'de forma terleten herkese teşekkür ederim. Bu 20 yıllık serinin başka bir takım tarafından tekrarlanabileceğine inanmıyorum. Bu da bizim büyüklüğümüz... Şimdi dileğim rakibi yendiğimiz, yenildiğimiz nice sezonlarda şampiyon olmamız. Belki de bu seridir bizim şampiyonluğumuzun engeli. Bu fotoğraf da benim futbola bakışımın fotoğrafıdır... (Fotoğraf maç bitiminde çekildi) Son olarak; iyi ki Fenerbahçeliyim!
CEYHUN YILMAZ
Çocukluk aşkımsın sen, ilk göz ağrımsın. Kimseyi kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray.
BERFU YENENLER
Patatesim derbiye hazır.
ESER YENENLER
Kuzuyla ilk derbimiz.
CEYHUN YILMAZ
Dostlarla maç anısı...
SÜHEYL UYGUR
Efsanelere gitsin galibiyet. İyi geceler...
GİZEM HATİPOĞLU
Derbiye hazırız. Haydi Galatasaray!
DERYA BALTA
Koyduk bütün sevinçlerimizi önümüze... Baktık hepsi Galatasaray!
DERYA BALTA
Bu maç derbiden çok fazlası bizim için. Bugün günlerden Galatasaray. Saldır Galatasaray!
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