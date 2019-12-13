Ünlüleri bir araya getiren yeni yıl partisi

Jasabi Diamond ana sponsorluğunda ve Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleşen ve yoğun ilgi gören Best Gift Best Yılbaşı Alışveriş Balosu, Ivana Sert, Ebru Akel, Aslıhan Doğan ve Selin Ciğerci gibi ünlü ve fenomen isimlerin de yer aldığı ünlü markalara, tasarımcılara ve girişimcilere ev sahipliği yaptı.

Best Gift Fest’e katılan ünlü isimler arasında Neslihan Sabancı, Aslı Pehlivanlar, Sinem Sancaktar, Gülperi Bayraktar, Ivana Sert, Ebru Akel, Hülya Bayar, Özge Ulusoy, Burçin Sunar, , Dilan Çıtak, Gaye Alacalar, Güler Doğan, Aysel Akçay ve Selin Ciğerci vardı.





