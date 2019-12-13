MAGAZİN

Ünlüleri bir araya getiren yeni yıl partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki geleneksel hale gelen Best Gift Best Yılbaşı Alışveriş Balosu, önceki gün misafirlerini ağırladı. TOÇEV için Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşen etkinliğe cemiyet, magazin ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ünlüleri bir araya getiren yeni yıl partisi

Jasabi Diamond ana sponsorluğunda ve Adnan Bostan Furniture katkılarıyla gerçekleşen ve yoğun ilgi gören Best Gift Best Yılbaşı Alışveriş Balosu, Ivana Sert, Ebru Akel, Aslıhan Doğan ve Selin Ciğerci gibi ünlü ve fenomen isimlerin de yer aldığı ünlü markalara, tasarımcılara ve girişimcilere ev sahipliği yaptı.

Nilüfer Batur, Merve Yurduseven, Ebru Akel, Aslı Özdemir, Bircan Sivrikaya (2)

Best Gift Fest’e katılan ünlü isimler arasında Neslihan Sabancı, Aslı Pehlivanlar, Sinem Sancaktar, Gülperi Bayraktar, Ivana Sert, Ebru Akel, Hülya Bayar, Özge Ulusoy, Burçin Sunar, , Dilan Çıtak, Gaye Alacalar, Güler Doğan, Aysel Akçay ve Selin Ciğerci vardı.

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