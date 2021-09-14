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Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden fenomen isim Celeste Barber’in Rihanna pozu olay yarattı

14.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlülerin fotoğraflarını taklit ederek popülerlik kazanan Celeste Barber, ünlülerin en seksi hallerini kendi Instagram hesabından yeninden uyarlıyor. Ünlü komedyen bu kez de Rihanna’nın duş pozunu kopyalamaya karar verdi.

Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden fenomen isim Celeste Barber’in Rihanna pozu olay yarattı

Avusturalya’nın komedi ikonu olarak kabul edilen Celeste Barber ünlü isimlerin kusursuz pozlarını yeniden yorumluyor. Sosyal medya hesabı üzerinden ünlü isimlerin pozlarını canlandıran Barber, tüm dünyaya aslında sosyal medyanın sanal olduğunu anlatmaya çalışıyor. 8.3 milyondan fazla takipçisi bulunan Barber’in paylaşımları kısa sürede gündem yaratmayı başarıyor. Barber’in Rihanna’nın duşta çekilen eski bir fotoğrafını yeniden gündeme getirmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Çıplaklık konusunda ünlü isimlerle yarışan Barber ilk başlarda Instagram tarafından sansürlendiğini itiraf etti. Benzer bir pozu paylaşmasına rağmen kendi postunun sansürlenmesini Instagram’ın vücutlar üzerinden çifte standart yapması olarak değerlendirdi. Bu değerlendirme sosyal medyada pek çok kişi tarafından takdir toplamasına neden oldu. Barber’in her bir paylaşımı yaklaşık yarım milyon beğeni toplamayı başarıyor.

“HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ”

kapak komedyen

Kariyerine oyuncu olarak başlayan Barber kısa zamanda komedi alanına yöneldi. Başarılı şarkıcı Rihanna’nın yıllar öncesinde çekilen bir duş pozunu yeniden yorumlayan Barber gönderisine “Hijyen çok önemli” notunu ekledi. Gönderisi 357 bin beğeni aldı. Takipçileri Barber’in gönderisine “Günümü güzelleştiriyorsun. Seni ve mizahını seviyorum”, “Sadece gülmek için seni takip ediyorum” yorumlarını ekledi.

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sosyal medya Instagram
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