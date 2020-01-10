Unutkanlık sebepleri ve nedenleri neledir?

Unutkanlık ve bunamanın farklı şeyler olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı unutkanlıktan yakınan hastaların çoğunda anksiyete, depresyon ya da stres artırıcı faktörler bulunduğunu, bu kişilerde görülen unutkanlığın nedeninin genel olarak dikkat dağınıklığı olduğunu ifade etti. Açıklanamayan hafıza kaybı, kafa yaralanması sonrası unutkanlık ya da bilinç bulanıklığı yaşayan herkesin acilen tıbbi yardım alması gerektiğinin altını çizdi.

Paketlenmiş gıda ve şekerin unutkanlığa neden olabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Beslenme ve unutkanlık arasında yakın bir ilişki var. Paketlenmiş gıda ve şekerden uzak durmak gerekir. Balık, ciğer, karabiber ve zerdeçal ise yarar sağlar” dedi.

UNUTKANLIK VE BUNAMA AYNI ŞEY DEĞİL

Unutkanlık çeken hastaların çoğunda yakın zaman hafızasında bozukluk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bölükbaşı: “Yakın zamanda öğrenilmiş bilgiler ve olaylar unutulurken, eski hatıralar kaybolmaz. Bu durumdaki kişiler çocukluk dönemindeki olayları ya da başkalarının ismini hatırlarken günümüzdeki güncel olaylar ya da isimleri unutmuş görünürler. Sınırlı hafıza kaybı, kişinin zekâ, genel kültür, dikkat, yargılama, kişilik özellikleri ya da kimlik algısını etkilemez. Unutkanlıktan yakınan kişiler yazılı ve sözlü ifadeyi anlar. Bisiklet sürme ya da piyano çalmayı öğrenebilir. Bir hafıza sorunları olduğunun bilincindedirler. Unutkanlık ve bunama aynı şey değildir. Bunama yani demans, hafıza kaybının yanı sıra günlük işlevlerin sürdürülmesini engelleyen ciddi bilişsel sorunları da içerir. Unutkanlık ise hafif bilişsel bozukluk durumunun bir parçasıdır. Fakat burada bilişsel işlev yitimi, bunamada olduğu kadar belirgin değildir” şeklinde konuştu.