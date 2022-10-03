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Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

03.10.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrailli manken Yael Shelbia, 2020 yılında dünyanın en güzel kızı seçilerek, milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti. Daha önce de dünyanın en güzel 2. ve 3. kızı seçilen yıldız, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

21 yaşındaki ünlü model Yael Shelbia, 2020 yılında dünyanın en güzel kızı seçilerek tepkilerin odağında yer almıştı. Yahudi olduğu gerekçesiyle sosyal medyada topa tutulan Shelbia, Instagram'ı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Müzisyen sevgilisi Omer Adam ile tutku dolu pozlarını paylaşan İsrailli model, güzelliğiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.

2001 yılında Tunus'ta dünyaya gelen Yael Shelbia, 2018 yılında dünyanın en güzel 3. kadını seçilmişti.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Bir sonraki yıl dünyanın en güzel 2. yüzü olan Shelbia, 2020 yılında listede zirveye oturmayı başardı.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Shelbia'nın dünyanın en güzel kızı seçilmesinin ardından, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, Shelbia'nın Instagram hesabına Filistin bayraklı emojiler bırakırken, ünlü modele bazı meslektaşlarından destek yağdı.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Shelbia, bir dönem İsrail'de yayınlanan Palmach dizisinde kamera karşısına geçmişti.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

İsrail Hava Kuvvetleri'nde askerlik görevini tamamlayan Shelbia, 2020 yılında Amerika merkezli internet sitesi TC Candler tarafından dünyanın en güzel yüzü seçildi.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Şimdilerde İsrailli şarkıcı Omer Adam ile doludizgin bir aşk yaşayan Shelbia, sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! İsrailli model cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Cesur paylaşımlarıyla Instagram'ı kavurdu


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