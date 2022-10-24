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Uraz Kaygılaroğlu hayatının kırılma noktasını anlattı: 21 yaşında 140 kilodayken...

24.10.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş'un ardından yeni projelerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gençlik yıllarında kilolarıyla başı dertte olan Uraz Kaygılaroğlu "Üniversitenin son yıllarında morbid obezite noktasındaydım. Bir kırılma anı oldu ve 21 yaşında 140 kilodayken diyetisyene gitmeye karar verdim" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu hayatının kırılma noktasını anlattı: 21 yaşında 140 kilodayken...

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, hakkında merak edilenleri Ceyda Düvenci ile paylaştı. 21 yaşında 140 kiloya ulaşan Uraz Kaygılaroğlu hayatının kırılma noktasını anlattı.

"FİZİKSEL DEĞİŞİM BENİM İÇİN DE ŞOK EDİCİ OLMUŞTU"

Kaygılaroğlu, "İstediklerimi yaptığım, istemediklerimi yapmadığım bir dönemdeyim ve bu beni çok mutlu ediyor. Bunu planlamadım ama hayal etmiştim. Hayal ettiğim şeyin peşinden gittim" diyerek cevapladı. Düvenci: "Sana hayranlık duyuyorum. Bedensel değişimin, eski eşin Melis ile aranızdaki güçlü iletişim, babalığın ve oyunculuğun hepsi sende nasıl bir farkındalık yarattı?" diye sordu. Ünlü oyuncu, "Melis ile ilk başlarda ufak tefek kavgalarımız olmuştu ama şimdi hem iki arkadaş olarak hem de anne baba olarak sağlıklı ilerlemesi beni çok mutlu ediyor. Fiziksel değişim benim için de şok edici olmuştu" ifadelerini kullandı.

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"MORBİD OBEZİTE NOKTASINDAYDIM"

Düvenci'nin "Küçük yaşlardan itibaren mi kilo problemin vardı?" sorusuna Kaygılaroğlu, "Üniversitenin son yıllarında morbid obezite noktasındaydım. Bir kırılma anı oldu ve 21 yaşında 140 kilodayken diyetisyene gitmeye karar verdim. Zayıfladıkça giydiklerimi kendime yakıştırdım. Bende bir yaşam tarzına dönüştü" cevabını verdi.

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"GEÇMİŞİMİ UNUTMAMAK ADINA BAZI NOKTALAR BELİRLEDİM"

Sohbetin devamında Düvenci "Bu kadar ünlü bir şekilde yaşamak sana kendini nasıl hissettiriyor?" sorusunu yöneltti. Kaygılaroğlu "Üniversiteden beri aynı arkadaş grubu içerisindeyim. İnsanların sevgisi çok güzel ama sokağa çıktığın zaman izleniyor olmanın zor tarafları da var. Kendime nereden geldiğimi ve nasıl bir insan olduğumu hatırlatması için bazı noktalar belirledim" dedi.
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