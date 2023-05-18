Uraz Kaygılaroğlu'nu 140 kilodan 76 kiloya düşüren diyet! Tığ gibi olmasının sırrı bakın neymiş

Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Kartal Çaka karakteriyle adından söz ettirdikten sonra Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'de rol alan Uraz Kaygılaroğlu fit vücuduyla dikkat çekiyor. 2011'de Pis Yedili dizisinde "Canburger" lakaplı Can'a hayat veren ünlü oyuncunun başı, o dönem kilolarıyla dertteydi. 35 yaşındaki oyuncu 140 kilodan 76 kiloya düşmesinin sırrını açıkladı.

URAZ KAYGILAROĞLU UYGULADIĞI DİYETİ PAYLAŞTI

2 sene de 64 kilo veren başarılı oyuncu uyguladığı diyetin detaylarını paylaştı.

ANNESİNİN ISRARI SONUCU DİYETE BAŞLADI

Diyet listesinde çok sayıda besin yer aldığını belirten Kaygılaroğlu, kilo vermeye sürecine ise annesinin ısrarları nedeniyle başladığını vurguladı.

Verdiği kiloların ardından bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu o dönemden bu yana genç kızların sevgilisi oldu.

İşte Uraz Kaygılaroğlu'nu 140 kilodan 76 kiloya düşüren o diyet:

Kahvaltıdan önce 1 bardak ılık su ile 1 bardak normal sıcaklıkta su tüketilmesi yönünde tavsiye veren ünlü oyuncu, günün ilk öğününde 2 dilim beyaz peynir ya da 1 yumurta yemelerini önerdi. Ayrıca 1 dilim peynir, bol çiğ sebze ve 2 ince dilim ekmek tüketilebileceğini söyleyen Kaygılaroğlu, kuşlukta ise 1 porsiyon taze meyve tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Öğlen 2 ya da 3 köfte veya aynı miktarda et tüketilmesini tavsiye eden Kaygılaroğlu, 1 dilim ince ekmek ve salata tüketimine de dikkat çekti.

İkindi için 2 dilim ekmek ve 1 beyaz peynir tüketilmesini söyleyen ünlü isim, akşam ise 2 su bardağı ayran ya da 1 su bardağı yoğurt, salata ve 1 dilim ekmek önerdi.

Yapılan açıklamaya göre; gece ise isteğe bağlı olarak bir avuç badem, ceviz veya fındık tüketilebilir.

Ünlü oyuncu son olarak su tüketiminin önemine vurgu yaptı.

