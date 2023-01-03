Üreme organının kalıbını çıkartmak isterken neredeyse yakıyordu! Sosyal medyada o anları çekti

Çıplak Cazibe programının yıldızı Steven Barrett, cinsel organından kişiye özel bir seks oyuncağı yapmaya çalıştığı anların videosunu çekerek sosyal medyadan paylaştı. Evde uygulanan kalıp kitlerinden alarak cinsel organını şeklini çıkartmaya çalışan Barrett, işlerin planladığı gibi gitmemesi üzerine neredeyse cinsel organını yakacaktı. Birinci derece yanıktan kıl payı kurtulan adam o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

“HER ŞEY TERS GİTTİ”

Daha öncesinde de abonelerinin isteği üzerine cinsel organının kalıbını çıkarttığını ifade eden Barrett, “Kamerada her şey ters gitti. Kalıbı yapmak için malzemeleri karıştırdığım süreyi ayarlayamadım. İçine çok fazla sıcak su koymuşum. Bir anda her şey çok kötü gitti” dedi.