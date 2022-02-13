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Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL kazanmıştı! Bakın parayla ne yaptı

13.02.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfalı yarışmacı Hikmet Karakurt Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak sosyal medyaya damga vurmuştu. Yarışmada125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt, memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kardeşi için elektrikçi dükkanı açtı. Şanlıurfalı Hikmet ve ailesinin yarışmadan sonra hayatı değişti.

Urfalı Hikmet Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL kazanmıştı! Bakın parayla ne yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'e 2020 yılında katılan Şanlıurfalı Hikmet o dönem gündem olmuştu. 8 kardeş olduklarını ve 6 kardeşin okuduğunu anlatan Hikmet Karakurt 125 bin TL kazanmıştı.

Yarışma ile hayatı değişen üniversiteli genç, kardeşi Halil'e verdiği sözü tutmuş ve ona tablet almıştı. Şanlıurfalı bir iş adamı ise Halil'in üniversite dahil tüm eğitim masraflarını karşılayarak, kendisine ait kolejde okumasını sağlamıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!Kim Milyoner Olmak İster'e Urfalı Hikmet damga vurdu!

Hikmet yarışma sayesinde hayatlarının değiştiğini, 10. sınıfa giden kardeşi Halil'in artık kolejde okuduğunu anlattı.

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Hikmet şimdi de elektrikçi olan kardeşi Kadir Karakurt için Eyyübiye ilçesinde elektrikçi dükkanı açtı.

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125 BİN TL'Yİ NE YAPTIĞINI ANLATTI

22 yaşındaki Hikmet Karakurt, daha önce mevsimlik işçilik yapan ailesinin artık dışarı gitmediğini söyledi. Sakarya Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Hikmet, "Yarışmada 125 bin TL kazanmıştık, bu paranın 80 bin TL'sini iş yeri için kulandık geri kalanını ise eğitim masraflarımız için ayırdık, 40 bin TL de dükkân için borçlandık" dedi.

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"Yarışma bizim hayatımızı değiştirdi" diyen Hikmet, 8 kardeş olduklarını ve 6 kardeşin okuduğunu anlattı. Sabah'ın haberine göre; Hikmet Karakurt, "Kız kardeşim Feride bu sene Harran Üniversitesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Ben ise Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 2. sınıfta okuyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra ülkeme layıkıyla hizmet eden başarılı bir elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum" dedi.


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