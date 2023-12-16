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    4. Ürkütücü görüntüleri NASA paylaştı: Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması saniye saniye kaydedildi! Yarın dünyayı etkilemesi bekleniyor

    Ürkütücü görüntüleri NASA paylaştı: Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması saniye saniye kaydedildi! Yarın dünyayı etkilemesi bekleniyor

    16.12.2023 16:55 | Son Güncelleme:
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    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, geçtiğimiz günlerde Güneş'te meydana ürkütücü patlamalarla ilgili açıklama yaptı. 6 senenin en büyük güneş patlaması olduğu öğrenilen olayın yarın dünyayı etkilemesi bekleniyor. Patlamanın yol açacağı olumsuzluklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

    NASA, 14 Aralık'ta 10 Eylül 2017 tarihinden bu yana görülen en büyük Güneş patlamasının gerçekleştiğini açıkladı.

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    ÜRKÜTÜCÜ ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

    Patlama sonucu devasa bir jeomanyetik enerji açığa çıktığını söyleyen NASA, Güneş yüzeyinde yaşanan olayın bir uzay aracı tarafından videoya kaydedildiğini bildirdi.

    Yaşanan büyük patlamanın şimdiden Amerika kıtasında bazı kısa dalga radyo kesintilerine yol açtığı belirtiliyor.

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    YARIN DÜNYAYI ETKİLEYECEK

    Uzmanların açıklamalarına göre, söz konusu patlama Dünya yüzeyine dönük bir şekilde gerçekleşmemiş olsa da etkileri yarından itibaren gezegenimizde hissedilebilecek.

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    Son 6 yılda gerçekleşen en büyük Güneş patlamasının, radyo frekanslarında, elektrik şebekelerinde, navigasyon sinyallerinde ve birçok elektronik cihazda kısa süreli sorunlara yol açabileceği öne sürülüyor.

    Kesfet


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    Anahtar Kelimeler:
    Dünya NASA güneş patlaması
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