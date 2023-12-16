Ürkütücü görüntüleri NASA paylaştı: Son 6 yılın en büyük Güneş patlaması saniye saniye kaydedildi! Yarın dünyayı etkilemesi bekleniyor

NASA, 14 Aralık'ta 10 Eylül 2017 tarihinden bu yana görülen en büyük Güneş patlamasının gerçekleştiğini açıkladı.

ÜRKÜTÜCÜ ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

Patlama sonucu devasa bir jeomanyetik enerji açığa çıktığını söyleyen NASA, Güneş yüzeyinde yaşanan olayın bir uzay aracı tarafından videoya kaydedildiğini bildirdi.

Yaşanan büyük patlamanın şimdiden Amerika kıtasında bazı kısa dalga radyo kesintilerine yol açtığı belirtiliyor.

YARIN DÜNYAYI ETKİLEYECEK

Uzmanların açıklamalarına göre, söz konusu patlama Dünya yüzeyine dönük bir şekilde gerçekleşmemiş olsa da etkileri yarından itibaren gezegenimizde hissedilebilecek.

Son 6 yılda gerçekleşen en büyük Güneş patlamasının, radyo frekanslarında, elektrik şebekelerinde, navigasyon sinyallerinde ve birçok elektronik cihazda kısa süreli sorunlara yol açabileceği öne sürülüyor.







