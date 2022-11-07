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Ürpetici kıyamet tahmini! Gelecek tahminleri yapan süper bilgisayar kokuttu: ''Dünyanın ömrü 2050 yılına kadar tükenebilir''

07.11.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1973'te o dönemin en iyi üniversite profesörleri tarafından yapılan bir makine, bildiğimiz hayatın 2050 yılına kadar sona ereceğine dair korkunç bir tahminde bulundu. Astronomlar tarafından da desteklenen bu tahmin, herkesi endişeye sürükledi.

Ürpetici kıyamet tahmini! Gelecek tahminleri yapan süper bilgisayar kokuttu: ''Dünyanın ömrü 2050 yılına kadar tükenebilir''

Daha önce doğal kaynakların ve hayati minerallerin mevcudiyetindeki düşüş de dahil olmak üzere birçok öngörüsünün gerçekleştiği ortaya çıkan bu süper bilgisayar gelişmiş algoritması sayesinde, yaşamın nasıl olacağına dair tahminler ortaya koymak için doğum oranları ve kirlilik seviyeleri gibi çeşitli faktörleri hesaba katabiliyordu.

'SON DERECE KRİTİK'

O zamanlarda 2020 için öngörüsü ise, gezegenin durumunun son derece kritik olacağını söylüyordu. Süper bilgisayarın verileri “Bu konuda hiçbir şey yapmazsak, yaşam kalitesi sıfıra iner. Kirlilik o kadar ciddi hale gelecek ki insanları öldürmeye başlayacak ve bu da nüfusun azalarak 1900'dekinden daha düşük hale gelmesine neden olacak. Bu aşamada, 2040-2050 civarında, bu gezegende bildiğimiz şekliyle uygar yaşam sona erecek." dedi.

ADI: 'BİRİNCİ DÜNYA'

Club of Rome tarafından görevlendirilen ve “Birinci Dünya” olarak adlandırılan kasvetli makine, daha temiz arabalar sürmenin ve doğum oranlarını düşürmenin çok küçük bir değişiklik olduğu ve dünyanın hayatta kalmasını sağlamak için yetersiz olduğu konusunda uyardı.

KASVETLİ BİR GELECEK

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Ne yazık ki süper bilgisayarın insanlık için tahminleri, ülkenin en seçkin astrofizikçilerinden biri olan Astronom Royal Martin Rees tarafından desteklendi. Rees de, iklim değişikliğinden teknolojiye aşırı bağımlılığa kadar feci tehditlerin insanlığın hayatta kalmasını zorlaştıracağını iddia ederek insanlık için kasvetli bir gelecek öngördü.

Ancak, önümüzdeki büyük zorlukların üstesinden gelebilirsek, bildiğimiz gibi olmasa da, insanlığın yine de çok uzun bir süre yaşayabileceğini söyledi.

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gelecek kıyamet

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