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Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

29.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Uşak ve Antalya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Uşak ve Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 10 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 105 gram sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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