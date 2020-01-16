Uşaklı genç girişimciden öğrencilere "askıda menü" desteği

SONER KILINÇ - Uşaklı işletmeci Mert Kırıcı, yedi ay önce açtığı lokantada ihtiyaç sahibi öğrencilere binin üzerinde askıda menü ikram etti.

Elmalidere Mahallesi Nuri Şeker Caddesi üzerindeki okullar bölgesinde 7 ay önce tost, hamburger, döner, kebap ve benzeri gıda ürünlerinin satışın yapıldığı lokanta açan 22 yaşındaki Mert Kırıcı, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak için "askıda menü" kampanyası başlattı.

Her gün iki menüyü kendi imkanlarıyla askıya koymaya başlayan Kırıcı'nın kampanyasını duyan öğretmenler ve çevredeki esnaf, kampanyaya destek vermeye başladı.

Binin üzerinde menüyü ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıran Kırıcı, kampanyanın diğer işletmelerin katkısıyla kent genelinde yayılması için çaba gösteriyor.

- 5 liraya bir menü

Mert Kırıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokantayı açtığı gün başlattığı "askıda menü" kampanyasının ekonomik durumu kötü öğrencilere yardımcı olmak amacıyla sürdüğünü belirtti.

Kampanyayı duyan ihtiyaç sahibi öğrencilere günde 7 ile 10 arasında askıda menü ikram ettiğini ifade eden Kırıcı, "İlk zamanlar askıda ancak 4-5 menü oluyordu. İlerledikçe 10'a kadar yükseldi. Beş lira verip herkes askıya destek olabiliyor. Ekmek arası döner, tost, hamburger ve kebap çeşitlerimiz var. Beş lira ile bir çocuğun karnını doyurmuş oluyorsunuz." diye konuştu.