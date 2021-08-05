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Üsküdar’da şahsın sokak kedisini yerden yere vurduğu anlar kamerada

05.08.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da bir şahıs sokakta kalan kedilere gece vakti bir anda saldırdı. Mahallelinin el birliğiyle baktığı Gümüş isimli sokak kedisi, şahsın feci saldırısı sonucu telef oldu. Mahalleli duruma tepki gösterirken, şahsın kedilere saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da geçtiğimiz pazartesi günü saat 01.50 sıralarında yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokakta yaşayan kedilere bir anda saldırmaya başladı.

Saldırgan şahıs, ele geçirdiği kediyi adeta yerden yere vurarak işkence etti. Şahsın saldırısına uğrayan Gümüş isimli sokak kedisi telef oldu. Şahıs daha sonra başka bir sokakta yaşayan sokak kedilerinin yanına giderek onlara da saldırmaya çalıştı.

Mahallelinin birlikte beslediği, gözü gibi baktığı “Gümüş” isimli kedinin telef olmasıyla mahalleli duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, saldırgan şahsın bir an önce yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını talep etti.

Olayla ilgili konuşan Özkan Canlı şu ifadeleri kullandı:

“Ben yaklaşık 10 senedir burada esnafım. Kendimin pet shop mağazası var. Kedilerin ve köpeklerin tüm ihtiyaçlarını genelde çevre halkı benden temin eder. Son zamanlarda özellikle kedilere yönelik şiddetler duymaya başladık. Çok farklı şeyler duyduk. Kiminin kuyruğu kesilmiş, kiminin ayağı kesilmiş. Kamera önünde bir kediye gerçekleşince bu, biz de bunu araştırdık, inceledik.

"GEREKLİ CEZAYI ALMASINI VE MUTLAKA TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yaklaşık sekiz, on tane kameraya baktık. Akabinde de ayın ikisinde gece genç yaşta bir arkadaş geliyor, semtimizin sahiplendiği bir kediyi tutup yerden yere vuruyor. Sonrasında bir arka sokağa giderek orada da tekrar kedileri yakalamaya çalışıyor. Fakat orada anne kedinin araya girmesiyle yavru kediyi yakalayamıyor. Bir zarar veriyor ama öldüremiyor çok şükür kaçıyor kedi. Biz bu arkadaşın bir an önce bulunup gerekli cezayı almasını ve mutlaka tedavi edilmesini istiyoruz. Her yere başvurumuzu yaptık. Üsküdar güzel bir semttir. Gerekli neticeyi alacağımıza inanıyorum ve bekliyoruz şu anda” dedi.

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"HAYVANLARI KORUMAK İÇİN DAHA CAYDIRICI YASALAR ÇIKARILSIN"

Nilgün Özişler ise, “Bir süredir bizim mahallemizin çeşitli sokaklarda baktığımız hayvanlar saldırıya uğruyor. Bunların içerisinden en son Gümüş’ün başına gelen olay oldu. Daha önceki vakalarda biz herhangi bir görüntüye ulaşamadık. Bu canlılarımız yaralandı, ayakları kesildi vücutlarında delikler oluşturuldu. En son Gümüş’ün öldürülmesiyle bir görüntüye ulaştık. En kısa zamanda bu gencin yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Bunun dışında da hayvanları korumak için daha caydırıcı, daha sağlam yasaların çıkartılmasını, insanların bu hayvanlara da saygılı olmasını, sevmeseler bile zarar vermemelerini talep ediyorum” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan saldırgan şahsın sokak kedisine saldırıp yerden yerer vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar
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