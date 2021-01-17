Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Türk müziğinin önemli bestecilerinden, eğitimci, Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Derneği’nin (BESOM) kurucularından, eski TRT Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Sun (88), bu sabah Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta bestecinin ölüm haberinin ardından, siyasiler ve sanat camiası üzüntülerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için çok özel besteler yapmıştı. 23 Nisan’da çocuklarımız için hazırladığı şarkıları özel bir albüm olarak yeniden basmıştık. Vefat haberini üzüntüyle öğrendim, Muammer Sun’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Hayatını Türk müziğinin gelişmesine adamış, değerli besteci ve eğitimci Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Bizlere bıraktığı eserlerde yaşamaya devam edecek" dedi.