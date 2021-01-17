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Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti

17.01.2021 07:50 | Son Güncelleme:
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Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti

Türk müziğinin usta bestecilerinden Muammer Sun, Ankara'da hayatını kaybetti. Uzun süredir çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Sun, 88 yaşındaydı.

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Türk müziğinin önemli bestecilerinden, eğitimci, Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Derneği’nin (BESOM) kurucularından, eski TRT Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Sun (88), bu sabah Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta bestecinin ölüm haberinin ardından, siyasiler ve sanat camiası üzüntülerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için çok özel besteler yapmıştı. 23 Nisan’da çocuklarımız için hazırladığı şarkıları özel bir albüm olarak yeniden basmıştık. Vefat haberini üzüntüyle öğrendim, Muammer Sun’a Allah’tan rahmet diliyorum.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Hayatını Türk müziğinin gelişmesine adamış, değerli besteci ve eğitimci Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Bizlere bıraktığı eserlerde yaşamaya devam edecek" dedi.

MUAMMER SUN KİMDİR?

1932’de Ankara’da doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri Muzıka Okulu’nda müziğe başladı. Bir yıl sonra 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü'ne girip Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu. Konservatuarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği,Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile Klasik Türk Musikisi, ayrıca özel olarak Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı. 1960’ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi'nden Saygun'’un öğrencisi olarak ‘pekiyi’ dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı.

1975’te İzmir Devlet Konservatuarı’na, 1980’de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na atandı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu. Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı.

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet konservatuvarlarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda, Ankara Radyosu’nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nu ve TRT Müzik Dairesi’ni kurdu. 1971’de Murat Katoğlu’yla birlikte TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemi’ni hazırladı.

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