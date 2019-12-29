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  4. "Usta Çırak Buluşması" etkinliği

"Usta Çırak Buluşması" etkinliği

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 29.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Fotoğraf eğitmeni Timur Tahmaz: - "Eğitim aldıktan sonra güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Sadece gözünüzü eğitmeniz lazım. Doğru bir eğitimle siz de çok iyi bir fotoğrafçı olabilirsiniz"

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf eğitmeni Timur Tahmaz, "Eğitim aldıktan sonra güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Sadece gözünüzü eğitmeniz lazım. Doğru bir eğitimle siz de çok iyi bir fotoğrafçı olabilirsiniz." dedi.

Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Usta Çırak Buluşması" etkinliğine konuk olan Tahmaz, fotoğraf sanatının akademik yönünü ve tecrübelerini fotoğrafseverlerle paylaştı.

Fotoğraf eğitimi alan gençlere tavsiyelerde bulunan Tahmaz, iyi fotoğraflar çekmek için fotoğrafçının her an dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın protokol fotoğrafçısı olarak çalıştığını anımsatan Tahmaz, iş için çektiği fotoğrafların yanı sıra günlük hayatta pek çok fotoğraf çektiğini ve bu fotoğraflarla kişisel sergiler açtığını kaydetti.

Akademi Beyoğlu Fotoğrafçılık Atölyesinde fotoğrafçılık eğitimleri de veren Tahmaz, iyi fotoğraf çekmek için fotoğraf makinesi ve lens gibi teknik donanımın yanı sıra sezgilerin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Protokol fotoğrafçısıyız ama aynı zamanda gördüğümüz güzel şeylerin fotoğrafını da çekebiliyoruz." diye konuştu.

Sunumunda İstanbul fotoğraflarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu kendi çektiği fotoğraflardan örnekleri katılımcılarla paylaşan Tahmaz, fotoğrafçılıkta ışık bilgisinin ve eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fotoğrafçılıkta yeteneğin şart olduğunu düşünmüyorum. Eğitim aldıktan sonra güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Sadece gözünüzü eğitmeniz lazım. Bu bazı insanlarda doğuştan bir yetenek olarak gelir, bunu öğrenmeden yapabilen insanlar vardı. Siz böyle doğuştan yetenekli biri değilseniz de yapamayacaksınız anlamına gelmez. Doğru bir eğitimle siz de çok iyi bir fotoğrafçı olabilirsiniz."

Çevreye bakışın, durulan yerin ve perspektifin doğru ayarlanmasının öğrenilmesinin fotoğrafçılığın olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getiren Tahmaz, "Bunun için de eğitimli olmanız gerekiyor. Kurslarda mutlaka bu şekilde dersler oluyor, eğitimsiz hiçbir şey olmaz, fotoğrafçılık da bu şekilde." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından bir tablo hediye edilen Timur Tahmaz, söyleşiye katılan Esenler Sanat Evi fotoğrafçılık öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenler Belediyesi fotoğraf Timur Tahmaz

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