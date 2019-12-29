"Usta Çırak Buluşması" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf eğitmeni Timur Tahmaz, "Eğitim aldıktan sonra güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Sadece gözünüzü eğitmeniz lazım. Doğru bir eğitimle siz de çok iyi bir fotoğrafçı olabilirsiniz." dedi.

Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Usta Çırak Buluşması" etkinliğine konuk olan Tahmaz, fotoğraf sanatının akademik yönünü ve tecrübelerini fotoğrafseverlerle paylaştı.

Fotoğraf eğitimi alan gençlere tavsiyelerde bulunan Tahmaz, iyi fotoğraflar çekmek için fotoğrafçının her an dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın protokol fotoğrafçısı olarak çalıştığını anımsatan Tahmaz, iş için çektiği fotoğrafların yanı sıra günlük hayatta pek çok fotoğraf çektiğini ve bu fotoğraflarla kişisel sergiler açtığını kaydetti.

Akademi Beyoğlu Fotoğrafçılık Atölyesinde fotoğrafçılık eğitimleri de veren Tahmaz, iyi fotoğraf çekmek için fotoğraf makinesi ve lens gibi teknik donanımın yanı sıra sezgilerin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Protokol fotoğrafçısıyız ama aynı zamanda gördüğümüz güzel şeylerin fotoğrafını da çekebiliyoruz." diye konuştu.