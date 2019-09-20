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Usta isimler yeni sezonda Çukur'da!

DİZİ HABERLERİ  | 20.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi ‘Çukur’un ekibine yeni sezonda sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.

Usta isimler yeni sezonda Çukur'da!

Üçüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran dizinin yeni sezonu sürprizlerle devam ediyor.

Meral Çetinkaya
Meral Çetinkaya

Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı.

Salih Kalyon
Salih Kalyon

Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı

Nur Sürer
Nur Sürer

‘Çukur’un üçüncü sezon ikinci bölümü 23 Eylül Pazartesi akşamı Show TV’de ekranlara gelecek.

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meral çetinkaya Nur Sürer salih kalyon

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