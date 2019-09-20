Usta isimler yeni sezonda Çukur'da!

Üçüncü sezonu büyük heyecanla beklenen Çukur, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. İlk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran dizinin yeni sezonu sürprizlerle devam ediyor.



Meral Çetinkaya

Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı.



Salih Kalyon

Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri hikayeyi nasıl etkileyeceği merak edilirken şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı



Nur Sürer

‘Çukur’un üçüncü sezon ikinci bölümü 23 Eylül Pazartesi akşamı Show TV’de ekranlara gelecek.

