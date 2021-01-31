Usta oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti! Atilla Pekdemir kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir, 78 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.

Atilla Pekdemir 2 senedir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Atilla Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 1968 yılında mezun olmuştur.

Daha Konservatuar öğrencisi iken Kenterler Tiyatrosu'nda üç kişilik opera oyunuyla profesyonel oldu.

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Atilla Pekdemirin oynadığı Filmleri ve Dizileri :

2015 – Yedikule Hayat Yokuşu (Hayri Baba) (TV.Dizisi)

2014 – Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Yakup) (TV Dizisi)

2013 – Otisabi (Nejat Amca) (TV Dizisi)

2013 – Seytan-i racim (Emrah'in Büyükbabası) (Sinema Filmi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Lütfi Kırdar (12.Bölüm) (TV Dizisi)