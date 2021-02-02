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  4. Usta oyuncu Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı

02.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Tiyatro oyuncusu Atilla Pekdemir, son yolculuğuna uğurlandı. 78 yaşında hayatını kaybeden Pekdemir'in cenazesi Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Bitez mezarlığına defnedildi. Bodrum aşığı Pekdemir’in cenazesinde kızı Didem Pekdemir ve eşi Çiğdem Pekdemir tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Yaşamının son 40 yılını Bodrum'da geçiren ve bir süre önce koronavirüsü yenen sinema ve dizi projelerinin yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapan Atilla Pekdemir, akciğer kanseri nedeniyle 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede geçen 31 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Evli, bir çocuk babası Pekdemir için Bodrum Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Adliye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Pekdemir’in ailesinin yanı sıra çok sayıda yakın dostu, oyuncu arkadaşları, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, sanatçı Yonca Evcimik gibi ünlü isimler de katıldı.
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Kızı Didem Pekdemir babasının son günlerinin çok sıkıntılı geçtiğini söyleyerek, “Son günleri çok keyifli değildi. Bir kanser teşhisi konmuştu. Onun araştırması yapılırken koronavirüsü atlattı. Virüsü sorunsuz bir şekilde evde atlattı. Koronavirüsünün 13’üncü günü nefes alamamaya başladı. Akciğerinde su vardı, bu su bütün ciğerini kaplamış. 25 Aralık’tan beri hastanedeyiz. Son 12 gündür yoğum bakımda yatıyordu. Hastaneye kontrole gitti bir daha gelemedi” ifadelerini kullandı.

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Allah rahmet eylesin

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