Kiralık Aşk, Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi gibi son yılların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan usta oyuncu Ferdi Merter’den kötü haber geldi.

Usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı. Merter'in kızı Almula Merter, babasının yoğun bakımda olduğunu söyleyerek acil kan çağrısında bulundu.

Merter'in kampanyasına Berna Laçin, Onur Büyüktopçu ve Furkan Palalı'dan destek gecikmedi.

"HAYATIMIN ZOR PAYLAŞIMLARINDAN BİRİ"

Usta oyuncunun kızı Almula Merter, "Hayatımın zor paylaşımlarından biri, Babam yoğun bakımda. Her türlü kan grubu kabul ediliyor. Hastane dönüşüm yapıyor. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum, yaşıyoruz ailemle. Desteğinizi bekliyorum" dedi.

OYUNCULARDAN DESTEK GECİKMEDİ

Merter'in kana ihtiyacının olduğunun öğrenen başta Onur Büyüktopçu, Berna Laçin ve Furkan Palalı olmak üzere ünlülerden destek gecikmedi.

