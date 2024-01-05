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  4. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan 'Şampiyonlar ligi' paylaşımı geldi: Fotoğrafta kimler var kimler!

Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan 'Şampiyonlar ligi' paylaşımı geldi: Fotoğrafta kimler var kimler!

05.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nurgül Yeşilçay bir süredir Instagram hesabından paylaşım yapmaması nedeniyle takipçilerini endişelendirmişti. Yeşilçay, katıldığı bir etkinlikten meslektaşları ile çekildiği kareyi "Şampiyonlar ligi" notuyla yayınladı.

'Veda Mektubu' dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu yazlık evinde alan Nurgül Yeşilçay tatil pozlarıyla dikkat çekmişti. Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran oyuncu son paylaşımıyla da dikkat çekti.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman paylaşımlarıyla da gündem olan Nurgül Yeşilçay, son olarak 2023 yılının aralık ayında paylaşım yapmıştı.

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Yeşilçay'ın bir süredir paylaşım yapmaması, takipçilerini endişelendirdi. Ünlü oyuncu, kendisini merak eden takipçileri için bir video paylaştı.

Yeşilçay, paylaşımında şunları ifade etti:

"Instagram amma önemli olmuş hayatımızda. Fazla mı abartıyoruz sanki? Eğlence işte" notuyla yayınladığı videoda "Ne zamandır Instagram'a bir şey koymuyormuşum. Herkes soruyor 'İyi misin?' diye. İyiyim ya. Kitap okuyorum, çok özlemişim. Kitap okurken de sosyal medyaya bakmıyorum. Bomba gibiyim."

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Nurgül Yeşilçay bu paylaşımının ardından katıldığı bir etkinlikten meslektaşları Yeşilçay, Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Yiğit Koçak, Yasemin Kaya Allen, Sedef Avcı ile çekildiği kareye "Şampiyonlar ligi" notunu düştü.

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Nurgül Yeşilçay sosyal medya
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