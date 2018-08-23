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Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 08:56 | Son Güncelleme

Türkiye'de birçok filme imza atan ünlü yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti. Toron Karacaoğlu'nun tatilini geçirdiği Ayvalık'ın Altınoluk beldesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Peki Toron Karacaoğlu kimdir? İşte usta yönetmenin hayatı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta sanatçı Toron Karacaoğlu'ndan acı haber geldi. 87 yaşındaki Karacaoğlu'nun vefat haberini oyuncu Orhan Aydın sosyal medya hesabından duyurdu:

'Sahnelerimiz ülkenin en ışıklı oyuncusunu, insanlık hayatı en mutlandıran sesini yitirdi.'

CÜNEYT ARKIN'I SESLENDİRMİŞTİ

Toron Karacaoğlu cuma günü öğle namazını müteakip Altınoluk'ta toprağa verilecek. Usta sanatçı başta Cüneyt Arkın olmak üzere birçok ünlü ismi seslendirmişti.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

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Toron Karacaoğlu, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yapmaktadır. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

Ödülleri

  1. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncusu" - İstanbul Hatırası (oyn) - İstanbul Şehir Tiyatrosu
  2. Afife Tiyatro Ödülleri Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü, 2010
    Sadri Alışık Onur Ödülü, 2005
    Avni Dilligil Ödülü,
    Selim Naşit Usta Erkek Oyuncu Ödülü,
    En İyi Yardımcı Oyuncu, İstanbul'un Gözleri Mahmur
    'Dünya Tiyatrolar Günü', Usta Erkek Oyuncu

Oynadığı oyunlar

Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.

Filmleri

Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG

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Toron Karacaoğlu cüneyt arkın

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