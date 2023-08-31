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Usta oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

31.08.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurşun, Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney, Deli Saraylı gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ünal Silver son yolcuğuna uğurlandı. 75 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Sanat dünyası Ünal Silver'den gelen acı haberle sarsıldı. Hokkabaz, Beni Unutma, ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok projede rol almış olan Silver, 75 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Silver'in cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Silver'in cenaze törenine çok sayıda seveni ve ailesi katıldı.

Ünal Silver 1

Cenazeye katılan oyuncu Engin Benli, “Türkiye için çok önemli bir ağabey, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda herkesin ağabeyi, arkadaşı, neşeli, güler yüzlü, heyecanlı, sürekli esprili dünyanın en tatlı ağabeyiydi. Ama işte hayat, bugün varız yarın yokuz. Başımız sağ olsun” dedi.

OYUNCU

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı.

Usta oyuncunun rol aldığı diziler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor.

Ünal Silver 3

Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor.

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Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek ve Yeşim Koçak'la birlikte sahneye çıkmıştı.

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