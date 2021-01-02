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Usta oyuncu Yurdagül Vergon hayatını kaybetti

02.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Yurdagül Vergon hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, acı kayıpla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Yurdagül Vergon’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yurdagül Vergon’un cenazesi, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa veriliyor.

YURDAGÜL VERDON KİMDİR?

18 Nisan 1933 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Yurdagül Vergon, Türk Sineması’nın önemli yapımlarında ve TV dizilerinde yer almıştır. Kariyeri boyunca Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar gibi önemli sanatçıları seslendirerek geniş kitlelerce tanınmıştır.

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ŞEHİR TİYATROLARI'NDAKİ OYUNLARI

Bir Kavuk Devrildi, Sinekler, Gecenin Sonu, Göç, Çalıkuşu, Kadınlar, Dövme Gül, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Gülnihal, İspinozlar, Hülleci, Çatallı Köy, Gökte Bir Kuyu, Susuz Yaz, Çatıdaki Çatlak, Bir Gelin Geldi.

OYNADIĞI FİLMLER

Talih Kuşu, Yüreğin Aynası, Yeşil Bir Dünya, Acıların Günlüğü, Yuvasızlar, Seyyar Kamil, Sarışınım, Kahraman Hamamcı, Düğün, Asılacak Kadın, Alev Gibi, Sekreter, Bir Kadın Bir Hayat, Acımak, Tutku, Acı Ekmek, Nikâh Masası, Boynu Bükük, Ayrılık Kolay Değil, Kadifeden Kesesi.

OYNADIĞI TV DİZLERİ

Beşinci Boyut, Sırlar Dünyası, Affet Bizi Hocam, Deli Divane, Zirvedekiler, Sevgi Oyunu.


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