Usta oyuncu Yurdagül Vergon hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Yurdagül Vergon’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yurdagül Vergon’un cenazesi, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa veriliyor.
18 Nisan 1933 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Yurdagül Vergon, Türk Sineması’nın önemli yapımlarında ve TV dizilerinde yer almıştır. Kariyeri boyunca Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar gibi önemli sanatçıları seslendirerek geniş kitlelerce tanınmıştır.
Bir Kavuk Devrildi, Sinekler, Gecenin Sonu, Göç, Çalıkuşu, Kadınlar, Dövme Gül, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Gülnihal, İspinozlar, Hülleci, Çatallı Köy, Gökte Bir Kuyu, Susuz Yaz, Çatıdaki Çatlak, Bir Gelin Geldi.
Talih Kuşu, Yüreğin Aynası, Yeşil Bir Dünya, Acıların Günlüğü, Yuvasızlar, Seyyar Kamil, Sarışınım, Kahraman Hamamcı, Düğün, Asılacak Kadın, Alev Gibi, Sekreter, Bir Kadın Bir Hayat, Acımak, Tutku, Acı Ekmek, Nikâh Masası, Boynu Bükük, Ayrılık Kolay Değil, Kadifeden Kesesi.
Beşinci Boyut, Sırlar Dünyası, Affet Bizi Hocam, Deli Divane, Zirvedekiler, Sevgi Oyunu.
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