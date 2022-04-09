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Usta sanatçı Genco Erkal'dan hayranlarını üzen haber

09.04.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk tiyatrosunun duayenlerinden Genco Erkal (84), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sorunlarının devam ettiğini belirtti.

Usta sanatçı Genco Erkal'dan hayranlarını üzen haber

Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından Genco Erkal, geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin problemler olduğunu açıklamıştı.

Erkal, “Bu açıklamayı yapmak biraz zor ama ne yapalım durum böyle. Sağlık sorunlarım nedeniyle iki hafta kadar sahneden uzak kalmak zorundayım. Ertelenen oyunlar için bilet aldığınız satış kanalıyla iletişime geçebilirsiniz” demişti.

“İKİ HAFTADA HALLEDERİM SANIYORDUM”

Usta sanatçı, bugün Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Erkal paylaşımda, “Sağlık sorunlarımı iki haftada hallederim sanıyordum, biraz uzadı maalesef. Üstesinden geleceğim, merak etmeyin. Nisan ayı sonunda sahnelere dönebilmeyi umuyorum diyelim şimdilik” ifadesini kullandı.

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Genco Erkal
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