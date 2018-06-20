MAGAZİN

Usta sanatçı Muammer Öztaş hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 00:48 | Son Güncelleme

Bozlak ustası duayen sanatçı Muammer Öztaş hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Muammer Öztaş hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Besteleriyle tanınan ünlü Bozlak ustası sanatçı Muammer Öztaş, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.

Akay, “Türkülerin yine boynu bükük kaldı! Bozlak ustası duayen sanatçı Muammer Öztaş’ı, 1 saat önce kaybettik. 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Öztaş’ın cenazesi, yarın 20 Haziran Çarşamba günü, ikindin namazına müteakip Aksaray Sarıyahşi Sipahiler Köyü’nde defnedilecektir. Değerli üstadımız, yeni albümünü hazırlamıştı ve bugünlerde çıkaracaktı. Mekanı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı ve usta sanatçının fotoğrafını paylaştı.

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Muammer Öztaş Muammer Öztaş vefat

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