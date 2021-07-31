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Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

31.07.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, 90 yaşında hayatını kaybetti. Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç sabaha karşı uykusunda vefat etti. Sinemanın ve tiyatronun usta ismi sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu.

Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Nedret Güvenç kimdir, nerelidir? Nedret Güvenç neden öldü?Nedret Güvenç kimdir, nerelidir? Nedret Güvenç neden öldü?

DOSTLARI YASTA

Usta sanatçının vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler Nedret Güvenç'in ardından duygularını şu sözlerle dile getirdiler;

IŞIL YÜCESOY

Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.

SÜHA UYGUR

Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan’a, Ece’ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
mekanı cennet olsun çok iyi bir insan ve sanatçıydı....
Allah rahmet eylesin ne güzel bir ölüm uykuda

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