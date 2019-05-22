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Usta yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi altında olan Türk Sinemasının usta yönetmenlerinden Yavuz Özkan hayatını kaybetti.

Usta yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti

77 yaşındaki ödüllü yönetmen bir süre önce organ yetmezliği nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Türk sinemasına senarist, yönetmen ve yapımcı olarak aralarında 'Maden' (1978), 'Demiryol' (1979),'Filim Bitti' (1989),'Yengeç Sepeti' (1994),'Bir Kadının Anatomisi' (1995),'Hayal Kurma Oyunları'nın da olduğu 44 film kazandıran Yavuz Özkan Antalya Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali ve İstanbul Film Festivali, İskenderiye Film Festivali ve SİYAD'dan toplam 27 ödül kazanmıştı.

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YAVUZ ÖZKAN KİMDİR?

Yavuz Özkan, 1962 - 1965 arasında Kütahya'daki bir madende işçi olarak çalıştıktan sonra 1966'da dergi yayıncılığına başladı.

Hikâyeler yazmaya başlayan Yavuz Özkan, Kocaeli Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

1970'te kısa filmler çekerek yönetmenliğe başlayan Yavuz Özkan, 10 yıl boyunca Türk sineması adına önemli filmler ürettikten sonra 1980'de Paris'e gitti. Fransız Televizyonu için 'Sevgiliye Mektuplar' ile 'Son Savaşçı' adlı TV dizilerini senaryosunu yazan ve yöneten Özkan, Philippe Nuil'in yönettiği 'Suyun Altındaki Ağaç'ta oyuncu olarak kamera karşısına geçti.
1987'de Türkiye'ye dönen Yavuz Özkan, iki arkadaşıyla birlikte TÜRSAK'ı (Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı) kurdu.

1995'de Z -1 Film Atölyesi'ni kuran Yavuz Özkan, sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler, edebiyatçılar ve iletişimcilerden oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi.

Yavuz Özkan, en son 2010'da senaryosunu da yazdığı 'İstanbul'da Aşk'ı yönetti.

Yavuz Özkan'ın 'Yengeç Sepeti'nde başrolleri Sadri Alışık, Macide Tanır, Mehmet Aslantuğ ve Derya Alabora paylaştı.

(DHA)

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